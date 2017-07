Urlop ojcowski w przypadku urodzenia bliźniaków

Kto jest uprawniony do urlopu ojcowskiego ?

Uprawnionym do skorzystania z urlopu ojcowskiego jest pracownik posiadający pełną władzę rodzicielską, który w sposób realny sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli ojciec dziecka nie skorzysta z możliwości urlopu ojcowskiego, urlop po prostu przepada.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, czyli w przypadku urodzenia się bliźniaków ojcu dziecka będzie przysługiwał okres 14 dniu kalendarzowych.

W świetle artykułu 1823 § 1 k.p. urlop ojcowski może być udzielony w okresie do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo, do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Zasady wykorzystania urlopu ojcowskiego

Jedną z głównych zasad jest to, iż urlop ojcowski ma charakter fakultatywny, czyli może być wykorzystany przez ojca dziecka, ale nie musi. Warto zauważyć, iż urlop ojcowski może być wykonany w sposób jednorazowy, bądź też w dwóch oddzielnych częściach, z których każda część nie może być krótsza, niż tydzień.

Możliwość skorzystania przez pracownika- ojca z urlopu ojcowskiego gwarantuje wniosek skierowany przez pracownika do pracodawcy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego ma charakter wiążący i pracodawca powinien go uwzględnić. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o przyznanie urlopu ojcowskiego - stanowi to naruszenie praw pracownika pod rygorem kary grzywny.

Urlop ojcowski może być wykonany w każdym czasie, nawet jeżeli matka dziecka korzysta w tym samym czasie z urlopu macierzyńskiego. Warto zauważyć, iż urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub w okresie 24 miesięcy od adopcji.

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego powinien zawierać dwa elementy takie jak: imię i nazwisko pracownika, a także okres w którym ma być wykorzystywany urlop ojcowski lub jego część.

Do wniosku pracownik – ojciec powinien dołączyć następujące dokumenty:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci,

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli chodzi o dziecko przysposobione, a także oświadczenie w którym pracownik – ojciec informuje czy korzystał z urlopu ojcowskiego lub jego części,

- kopię decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Warto podkreślić, iż jeżeli pracownik uchybi terminowi złożenia wniosku np. złoży wniosek 3 dni przed planowym urlopem, pracodawca może uwzględnić taki wniosek, ale nie ma obowiązku uwzględnienia takiego wniosku.