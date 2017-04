Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracownika wychowującego jednocześnie dziecko. Sformułowanie „wychowywanie” w tym kontekście znaczy faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu 24 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. W przypadku jego przysposobienia, 24-miesięczny termin biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu dziecka, jednak nie później niż do momentu ukończenia przez nie 7 roku życia. Udzielenie urlopu ojcowskiego na wychowanie dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, możliwe jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 10. roku życia.

Podczas pobytu na urlopie ojcowskim pracownik nie może być zwolniony z pracy. Przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop.

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

W 2017 r. urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie, przy czym za jeden tydzień przyjmuje się siedem kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Oznacza to, że do 14-dniowego okresu urlopu wliczane są również soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy.

Wymiar urlopu ojcowskiego odnosi się również do pracownika zatrudnionego na część etatu. W sytuacji jednoczesnego zatrudnienia u kilku pracodawców, pracownik-ojciec może skorzystać ze swojego uprawnienia u każdego z nich - prawa i obowiązki przysługujące pracownikowi ustalane są odrębnie wobec każdego pracodawcy. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby wykorzystać urlop ojcowski u każdego z pracodawców w jednym terminie. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Odmiennie niż przy urlopie macierzyńskim, wymiar urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci urodzonych przy porodzie – ojciec bliźniaków czy trojaczków otrzyma urlop również w 2 tygodniowym wymiarze.

Pracownik-ojciec może wykorzystać urlop od razu w całości albo podzielić go na dwie części, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni. Uprawnienie do urlopu ojcowskiego ma charakter osobisty (nie może on zostać przeniesiony na matkę dziecka), oraz roszczeniowy (w sytuacji spełnienia warunków przez ojca, pracodawca zobowiązany jest do przyznania urlopu).