Urlop ojcowski – termin na złożenie wniosku w 2017 r.

Pisemny wniosek

Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika wniosku na co najmniej siedem dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.

Jeżeli natomiast pracownik uchybi terminowi i złoży wniosek np. na 4 dni przed planowanym urlopem, pracodawca może wyrazić zgodę na udzielenie urlopu, ale nie musi.

reklama reklama

Do wniosku należy dołączyć określone w przepisach dokumenty.

Więcej na ten temat pisaliśmy -> Urlop ojcowski - dokumenty 2017 r.

Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego jest złożony prawidłowo, pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. W razie odmowy lub wymuszenia zmiany terminu, postępowanie pracodawcy będzie uznane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika za co grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

W czasie korzystania z urlopu ojcowskiego, pracownikowi przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Więcej na ten temat pisaliśmy -> Urlop ojcowski – ochrona przed zwolnieniem

Do kiedy należy wykorzystać urlop? Wymiar urlopu

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, tj. 14 dni kalendarzowych. Z urlopu pracownik może skorzystać jednorazowo albo dwukrotnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podzielenia urlopu na części, każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni.

W praktyce oznacza to, że ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni albo 2–krotnie w wymiarze 1 tygodnia.

Wymiar urlopu ojcowskiego nie zmienia się w przypadku większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków, urlop ten nie będzie wydłużony.

Kodeks pracy uregulował czas korzystania z uprawnienia urlopu dla ojca dziecka. Pracownik – ojciec ma czas na skorzystanie z tego uprawnienia do 24 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku przysposobienia, bowiem urlop ojcowski przysługuje do 24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. Natomiast jeżeli w przypadku dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 lat.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Często urlop ojcowski jest utożsamiany z urlopem ojcowskim. Jest to błędem, ponieważ są to dwa odrębne od siebie uprawnienia rodzicielskie. Urlop ojcowski jest udzielany niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. W rezultacie, pracownik – ojciec może z niego skorzystać, gdy matka korzysta w tym czasie z urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego. Natomiast warunkiem udzielenia urlopu tacierzyńskiego jest rezygnacja w części z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Oznacza to, że jeżeli matka dziecka wykorzysta urlop macierzyński w pełnym wymiarze, to ojciec nie będzie mógł skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

Więcej na ten temat pisaliśmy -> Urlop tacierzyński i urlop ojcowski 2017

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zadaj pytanie na naszym FORUM!