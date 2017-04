Urlop ojcowski - dokumenty 2017 r.

Instytucja urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Nie jest istotne czy jest to umowa na czas określony bądź nieokreślony. Na istnienie prawa do urlopu ojcowskiego nie ma wpływu również status prawny matki dziecka – to czy jest zatrudniona na umowę o pracę lub czy jest ubezpieczona.

Wymagane dokumenty

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek ojca. Musi być złożony na ręce pracodawcy w terminie niż 7 dni przed dniem wskazanym we wniosku jako początek urlopu. Zgodnie z art. 182(3) § 1 kodeksu pracy pracownik, który jest ojcem wychowującym dziecko może wnioskować o przyznanie dwutygodniowego urlopu.

Wymogi formalne wniosku są wskazane w rozporządzeniu Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. Pismo to musi zawierać:

dane pracownika (imię, nazwisko);

dokładne wskazanie na jaki okres ma być udzielony urlop i czy będzie wykorzystywany w całości bądź w części - kodeks pracy daje możliwość wykorzystania urlopu jednorazowo lub w częściach (nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień).

Powyższy wniosek nie wymaga uzasadnienia. Warto również pamiętać, że przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

W omawianym rozporządzeniu wskazane są również dokumenty, które muszą być załączone do wniosku. Pracownik – ojciec musi przekazać pracodawcy:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów;

kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;

oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Jeżeli pracownik spełnił wszystkie powyższe wymogi i złożył poprawny wniosek, pracodawca jest obowiązany uwzględnić jego żądanie. Odmowa udzielenia urlopu w takiej sytuacji może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł na podstawie art. 281 pkt 5 k.p.

Wiek wychowywanego dziecka

Zgodnie z art. 182(3) § 1 k.p. dziecko, które wychowuje wnioskodawca musi być w wieku do 2 lat lub w szczególnym wypadku:

w wieku do 7 lat, w przypadku dziecka przysposobionego (prawo do urlopu przysługuje do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka);

w wieku do 10 lat, w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

