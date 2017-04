Urlop ojcowski – ochrona przed zwolnieniem

W związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego pracownik objęty jest taką samą ochroną, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o urlop

Zgodnie z art. 1823 § 2 Kodeksu pracy urlop ojcowski udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Pracownik powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. W przypadku odmowy, pracodawca naraża się na karę grzywny tytułem wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Jeżeli natomiast pracownik uchybi terminowi i złoży wniosek przykładowo na 6 dni przed planowanym urlopem, pracodawca może go uwzględnić, ale nie musi.

Ochrona przed zwolnieniem

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi – ojcu szczególną ochronę trwałości stosunku pracy w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego. Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie trwania urlopu ojcowskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa oraz gdy reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Ochrona pracownika przed rozpoczęciem urlopu

Z literalnego brzmienia powyższego artykułu, wynika, iż ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie obowiązuje w okresie między złożeniem wniosku o udzielenie urlopu a jego rozpoczęciem. Co zatem w przypadku, jeżeli pracodawca złoży wypowiedzenie po złożeniu przez pracownika wniosku o urlop a przed rozpoczęciem korzystania z wolnego?

W tym przypadku nie służy pracownikowi ochrona, zatem o zasadności i zgodności z prawem tego wypowiedzenia może orzec jedynie sąd w trybie rozpatrzenia odwołania wniesionego przez pracownika.

Ochrona po urlopie ojcowskim

Natomiast po zakończeniu urlopu ojcowskiego, pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym z zachowaniem prawa do wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Ponadto ustawodawca zagwarantował pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. W rezultacie, w przypadku złożenia wniosku o urlop ojcowski, a następnie o urlop wypoczynkowy, wydłuża się okres ochronny przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy.

Ile trwa urlop ojcowski?

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych i może być wykorzystany przez ojca maksymalnie do 24 miesiąca życia dziecka.

Wymiar urlopu ojcowskiego nie zmienia się w przypadku większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków, urlop ten nie będzie proporcjonalnie wydłużony.

Podstawa prawna:

