Wynagrodzenie na urlopie ojcowskim w 2017 r.

Przywilej pracownika-ojca

Z urlopu ojcowskiego może skorzystać pracownik, któremu w czasie trwania stosunku pracy urodziło się dziecko. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu, zarówno temu, który jest biologicznym rodzicem dziecka, jak również temu, który przysposobił dziecko. Nie jest konieczne, by pracownik-ojciec pozostawał w związku małżeńskim z matką dziecka.

Urlop ojcowski jest przywilejem rodzica, a więc może z niego skorzystać, ale nie musi. Oznacza to, że jeżeli ojciec dziecka nie skorzysta z urlopu ojcowskiego – nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny – urlop w takim przypadku przepadnie.

reklama reklama

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

- ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

- do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Co ważne, urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z tym zastrzeżeniem, że każda z tych części nie może być krótsza niż 7 dni.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest stały, tj. wynosi 2 tygodnie niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków – urlop będzie wynosił 14 dni kalendarzowych.

Podkreślić należy, że urlop ojcowski nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wychowawczego.

Wynagrodzenie na urlopie ojcowskim

Pracownik-ojciec, który przebywa na urlopie otrzyma wynagrodzenie w takiej samej wysokości tak jakby był obecny w pracy, czyli 100 % wynagrodzenia.

W trakcie urlopu ojcowskiego pracownikowi przy­sługuje zasiłek macierzyński na takich samych zasadach jak pracownicy. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 1 rok, wymiar zasiłku obliczany jest na podstawie wysokości wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Piotr Nowak złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od 1 marca do 14 marca 2017 r. W czasie tego urlopu przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 100 %. Jako podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2016 r. do lutego 2017 r.

Za okres urlopu ojcowskiego pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek o urlop

Zgodnie z art. 1823 § 2 Kodeksu pracy urlop ojcowski udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Pracownik powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa udzielenia urlopu będzie stanowiła wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zadaj pytanie na naszym FORUM!