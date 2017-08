Czy urlop bezpłatny wliczany jest do stażu pracy?

Czym jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy, udzielony na pisemny wniosek pracownika. Podczas urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają prawa i obowiązki pracownika. Za okres, w którym pracownik pozostawał na urlopie bezpłatnym nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest limitowany. Kodeks pracy nie określa na jaki okres może zostać udzielony urlop bezpłatny. Jednak w przypadku, gdy urlop bezpłatny został udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, może on zostać z ważnych przyczyn odwołany przez pracodawcę.

Warto pamiętać, że podczas przebywania na urlopie bezpłatnym, zawieszeniu ulegają wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika względem siebie. Przede wszystkim obowiązek wykonywania pracy oraz obowiązek wypłaty wynagrodzenia, ale również podczas tego okresu pracodawca nie odprowadza za takiego pracownika składek, co skutkuje, że po 30 dniach od rozpoczęcia urlopu pracownik nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.

Wniosek o urlop bezpłatny

Pracownik chcąc uzyskać urlop bezpłatny, powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem do pracodawcy. Pracownik nie musi ujawniać w jakim celu występuje o udzielenie mu urlopu. Jeżeli przychyla się do wniosku pracownika, to pracownikowi zostaje udzielony urlop bezpłatny.

Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu, nie jest również zobligowany do uzasadnienia swojej decyzji. Jednak odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego powinna posiadać formę pisemną.

Pracodawca nie może sam skierować pracownika na urlop bezpłatny, a w przypadku, jeśli pracownik zostałby zmuszony przez pracodawcę do skorzystania z takiego urlopu, wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 15 października 1996 r. III AUa 34/96, OSA z 1997 r. nr 10, poz 35).

Szczególny rodzaj urlopu bezpłatnego

Zgodnie z art. 1741 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca za zgodą pracownika, udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W doktrynie przyjmuje się, że urlop ten jest szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego, udzielany jest bowiem w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Przekazywanie między pracodawcami pracowników pozwala im uniknąć zwolnień.

Jest to jedyny wyjątek, w którym okres przebywania na urlopie bezpłatnym doliczany jest do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Co do zasady pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, nie może zostać zwolniony. Jednak wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy zakład pracy ogłosi upadłość lub ulega likwidacji, reguluje to art. 411 k.p. Pracownik może zostać zwolniony w ramach zwolnień grupowych, gdy okresu urlopu bezpłatnego wynosił więcej niż 3 miesiące.

