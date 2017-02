Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy

Urlop bezpłatny a wykonywanie pracy u innego pracodawcy

Przepis art. 1741 k.p. przewiduje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Zazwyczaj rzeczony urlop udzielany jest w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości wykorzystania gotowości pracownika do pracy w ramach istniejącego stosunku pracy, a także gdy pracodawcy współpracują ze sobą i zachodzi konieczność udzielenia wsparcia kadrowego jednemu z nich.

Warunkiem udzielenia urlopu bezpłatnego na podstawie art. 1741 k.p. jest wyrażenie przez pracownika w formie pisemnej zgody na urlop. Pracodawca nie może udzielić tego urlopu bez akceptacji ze strony pracownika.

Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy wiąże się także z koniecznością zawarcia przez pracodawców porozumienia, w którym nowy pracodawca zobowiąże się do zatrudniania pracownika, a dotychczasowy pracodawca do udzielenia temu pracownikowi urlopu bezpłatnego przez czas, w jakim będzie on świadczył pracę u nowego pracodawcy. W związku z tym jednym z istotnych elementów porozumienia jest ustalenie okresu, przez jaki pracownik będzie świadczył pracę u innego pracodawcy.

Dwa równoległe stosunki pracy

Podstawę zatrudnienia pracownika u nowego pracodawcy stanowi umowa o pracę na czas określony zawarta przez pracownika i nowego pracodawcę. Tym samym pomiędzy pracownikiem a nowym pracodawcą powstaje stosunek pracy. Na jego mocy nowy pracodawca zobowiązany jest m.in. wypłacać pracownikowi wynagrodzenie, udzielać urlopu wypoczynkowego itp. Natomiast w związku z udzieleniem urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy stosunek pracy z tym pracodawca ulega zawieszeniu. Tym samym w sytuacji określonej w art. 1741 k.p. zawsze występują dwa równoległe stosunku pracy: u dotychczasowego pracodawcy i nowego pracodawcy.

Uprawnienia pracownicze

Co do zasady, okres pobierania urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wyjątek w tym zakresie statuuje art. 1741 § 2 k.p. Wynika z niego, że okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania pracy u nowego pracodawcy wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Inaczej mówiąc okres korzystania z przedmiotowego urlopu wydłuża zakładowy staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u macierzystego pracodawcy (m.in. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zwolnień zbiorowych).