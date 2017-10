Urlop macierzyński 2018 - podstawowe informacje, które warto znać

Urlop macierzyński jest bardzo ważnym okresem, w którym kobieta ma odzyskać siły po porodzie oraz poświęcić czas nowonarodzonemu dziecku. Warto zaznaczyć, że ostatnie zmiany w Kodeksie Pracy związane z urlopem macierzyńskim miały miejsce w styczniu 2016 roku, jednakże warto przypomnieć niezbędne informację na ten temat.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu Pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownica może wykorzystać do 6 tygodni urlopu przed przewidzianą datą porodu.

Rezygnacja po wykorzystaniu części urlopu

Pracownica, która po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni przysługującego urlopu, ma prawo do rezygnacji z pozostałej jego części i powrotu do pracy. Muszą zostać jednak spełnione następujące warunki:

Pozostała część urlopu zostanie wykorzystana przez pracownika - ojca wychowującego dziecko; Przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony- ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał wykonywaną działalność zarobkową.

Z części urlopu ma także prawo zrezygnować pracownica, posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy już po 8 tygodniach urlopu. Pozostałą część urlopu może wykorzystać lub sprawować ojciec wychowujący dziecko, a także inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem lub ubezpieczonym.

Rezygnacja od strony formalnej

W celu rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni przed powrotem do pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Pobyt w szpitalu a przerwanie urlopu macierzyńskiego

Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo zakładzie leczniczym, jeżeli:

1) część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;

2) osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. (art. 180 §10 Kodeksu Pracy, Dz. U. 2016.0 1666 t.j - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r).

