Urlop macierzyński 2017 - wniosek, dokumenty

Z urlopu macierzyńskiego nie można zrezygnować. Trwa on, w zależności od liczby urodzonych dzieci, od 20 do 37 tygodni. Matka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu, pozostałe 6 w przypadku jednego dziecka, może wziąć ubezpieczony ojciec dzieci.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Podstawowe terminy po urodzeniu dzieci przysługują matce obligatoryjnie i nie wymagają składania wniosków. Wymagane jest jednak przedłożenie pracodawcy dokumentów, takich jak :

Zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Pracownica może jednak złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na 6 tygodni przed przewidywanym porodem, w takim wypadku musi ona złożyć do pracodawcy wniosek o jego udzielenie. Musi zawierać on : imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. Załącza się do niego także kopie zaświadczenia lekarskiego, określającego przewidywaną datę porodu.

Urlop macierzyński a urlop rodzicielski

Zgodnie z art. 1791. § 1 Kodeksu pracy „Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.” Wymiar ten wynosi 32 lub 34 tygodnie. Urlop taki można wykorzystać jednorazowo lub w częściach, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Przysługuje on obojgu rodzicom.

Części urlopu rodzicielskiego nie mogą być krótsze niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

1) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,

2) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1 Kodeksu pracy, na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie.

A także w przypadku, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.