Kiedy wygasa prawo do ubezpieczenia zdrowotnego po studiach?

Ubezpieczenie zdrowotne studentów uczelni wyższych jest obowiązkowe, jednak po zakończeniu studiów wygasa ono w terminie czterech miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów czy też rezygnacji z dalszej nauki, wynika to z art. 67 pkt. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W takiej sytuacji należy zdobyć inny tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, albo ubezpieczyć się indywidualnie, ponieważ w przeciwnym wypadku osoba nieposiadająca ubezpieczenia wszelkie koszty leczenia będzie musiała pokryć z własnej kieszeni.

Obowiązkowe ubezpieczenie w czasie dalszej nauki

Do 26 roku życia student jest ubezpieczony przez pracujących rodziców z tytułu ubezpieczenia jako członek rodziny, w przypadku ich braku obowiązek ubezpieczenia spada na opiekunów prawnych.

Po ukończeniu 26 roku życia, w wypadku dalszego kontynuowania nauki student obowiązany jest zgłosić ten fakt uczelni. W tej sytuacji to uczelnia staje się zobligowana do ubezpieczenia studenta, aż do momentu zakończenia przez niego studiów. Uczelnia staje się tym samym płatnikiem składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto pamiętać, że za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego, albo w przypadku niektórych kierunków datę ukończenia ostatniej praktyki przewidzianej w planie studiów. W innych sytuacjach datą początkową upływu terminu jest data skreślenia z listy studentów.

Student dnia 26 czerwca 2017 roku obronił pracę dyplomową, a więc od tego dnia ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje jeszcze przez 4 miesiące, a więc do dnia 26 października 2017 roku.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Po ukończeniu studiów oraz upływie czterech miesięcy od dnia utraty statusu studenta, wygasa ubezpieczenie zdrowotne. Wtedy taka osoba obowiązana jest zapewnić tytuł ubezpieczenia, Obowiązek ten wynika z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym. Funduszu Zdrowia. Poza indywidualnym ubezpieczeniem, obowiązek ubezpieczenia może spaść na innego płatnika, którym to może być pracodawca w przypadku zatrudnienia, czy też urząd pracy w przypadku zarejestrowania się jako bezrobotny.

W sytuacji indywidualnego ubezpieczenia, można ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w dowolnie wybranym Oddziale Wojewódzkim NFZ. Warunkiem koniecznym jest również terminowe opłacenie składki.

Warto również pamiętać, że Fundusz Zdrowia uzależnia powtórne objecie ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty, której wysokość uzależniona jest od długości okresu w jakim pozostawało się bez ubezpieczenia. Dlatego warto unikać okresów pozostawania bez ubezpieczenia zdrowotnego.

