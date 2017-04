Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do składki wypadkowej

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5 (np. 9,49 ~ 9; 9,5 ~ 10).

Przykład 1

Spółka z o.o. była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek nieprzerwanie przez cały 2006r. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba ubezpieczonych 12 12 14 14 21 20 20 19 19 22 22 26

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2006r. wynosiła 221. W związku z tym liczba ubezpieczonych dla celów ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2007r. do 31.03.2008r. wynosi: 221 : 12 = 18,416. Po zaokrągleniu do jedności – 18.

Przykład 2

Płatnik składek był zarejestrowany w ZUS w okresie od stycznia do kwietnia 2007r. i następnie od września do końca 2007r. w ciągu poszczególnych miesięcy tego roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc I II III IV IX X XI XII Liczba ubezpieczonych 8 8 10 9 21 22 22 26

W tym przypadku przy ustalaniu liczby miesięcy nie uwzględnia się okresu od 1 maja 2007r. do 31 sierpnia 2007r., w którym płatnik nie był zarejestrowany w ZUS, a tym samym nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe. Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007r. wyniosła 126. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2008r. do 31.03.2009r. wynosi: 126 : 8 = 15,75. Po zaokrągleniu do jedności – 16.