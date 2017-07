Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy - zmiany od 2018 r.

Zgubienie zwolnienia lekarskiego jest problemem, ale wyłącznie dla chorego. To on musi starać się o kopię od lekarza. Kłopoty skończą się w lipcu przyszłego roku

Z prośbą o pomoc zgłosiła się do naszej redakcji czytelniczka, której pracodawca nie przekazał do ZUS zwolnienia lekarskiego. Zaginęło w kadrach. To spowodowało problemy z uzyskaniem zasiłku. W podobnej sytuacji znalazła się pacjentka, której w rubryce płatnika błędnie wpisano zainteresowaną, a miesiąc kalendarzowy wydłużono na zwolnieniu o jeden dzień. Problemy z rozliczeniem okresu choroby miał także pracownik państwowej instytucji, który dokument potwierdzający chorobę przekazał koledze z pracy. A ten omyłkowo podłączył go do innych dokumentów. Bywa też, że ubezpieczeni gubią zwolnienia lekarskie.

ZUS i eksperci są zgodni, że obowiązkowe wystawianie e-zwolnień rozwiązałoby te problemy.

Ważne prawo

Przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że pracownik ma 7 dni na dostarczenie do pracodawcy poświadczenia o chorobie. Jeśli tego nie zrobi, zasiłek zostanie obniżony o 25 proc. za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia, chyba że spóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Sprawy się komplikują w przypadku zgubienia dokumentu.

Reguluje je par. 12 ust. 3 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. poz. 2013). Zgodnie z nim lekarz na wniosek ubezpieczonego ma przekazać mu zaświadczenie lekarskie. Nie powinno ono zawierać informacji o numerze statystycznym choroby.

– Nawet jeśli zwolnienie lekarskie zgubił pracodawca, to o jego kopię musi postarać się pracownik – tłumaczy Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy. – Przepis nie różnicuje zasad postępowania w zależności od tego, kto takie zaświadczenie zgubił. Lekarz nie ma prawa wydać go nikomu innemu – dodaje.

– Najprostszym sposobem zabezpieczenia jest zrobienie ksero zwolnienia, na którym lekarz potwierdzi zgodność z oryginałem – wskazuje Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy w Związku Rzemiosła Polskiego.

Będzie lepiej

Problemu by nie było, gdyby szerzej stosowano e-zwolnienia. Można z nich korzystać już od początku 2016 r., ale obowiązku nie ma. Ich zaletą jest to, że od razu trafiają do ZUS i są natychmiast widoczne dla pracodawcy. – Dane identyfikacyjne pacjenta są automatycznie uzupełniane, a jego adres czy dane płatnika lekarz wybiera z listy. System podpowiada także kod literowy oraz numer statystyczny choroby, sprawdza poprawność dat – tłumaczy Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS.