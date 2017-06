Indywidualne rachunki składkowe dla płatników od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1027) przewiduje kilka praktycznych zmian dotyczących pobierania przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa wejdzie w życie 13 czerwca 2017 r., a w zakresie m.in. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek – 1 stycznia 2018 r.

Indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek

Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek. Od tej pory płatnicy składek będą przekazywać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na jeden rachunek. Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) są odprowadzane na cztery oddzielne konta bankowe. Jak wskazywano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, nowe rozwiązanie ma ograniczyć liczbę postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez ZUS w związku z identyfikowaniem źle lub błędnie opisanych wpłat.

Numer indywidualnego rachunku składkowego będzie generowany niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek dla nowego płatnika, a następnie przekazywany płatnikom składek pocztą lub za pośrednictwem profilu płatnika składek na platformie PUE ZUS.

ZUS powinien także wygenerować numery indywidualnych rachunków składkowych dla zarejestrowanych już obecnie płatników składek, a także poinformować ich o tych numerach do końca 2017 r. W przypadku nieotrzymania od ZUS informacji o numerze indywidualnego rachunku składkowego do 31 grudnia 2017 r., ustawa nowelizująca nakłada na płatników składek obowiązek zwrócenia się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o przekazanie stosownej informacji.

Nowe uprawnienie ZUS

Nowelizacja przewiduje również rozwiązanie mające na celu zabezpieczenie praw ubezpieczonych w przypadku ustalenia przez ZUS, że nie doszło do skutecznego przejścia zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. Na mocy tego przepisu przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę następuje z mocy prawa, gdy wystąpią określone okoliczności w stanie faktycznym, takie jak przejęcie przez nowego pracodawcę zadań wykonywanych przez poprzedniego pracodawcę. Jeśli nie wystąpią określone okoliczności, to do przejścia nie dojdzie, pomimo ustaleń pomiędzy pracodawcami o przejściu zakładu pracy lub jego części. Wówczas właściwym pracodawcą i płatnikiem składek pozostanie pierwotny pracodawca. W tych okolicznościach może dojść do sytuacji, gdy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie będą opłacane przez właściwy podmiot. Na koncie takiego podmiotu pojawi się wtedy nadpłata z tytułu nienależnie opłaconych składek, a na koncie właściwego płatnika składek powstanie zadłużenie w związku z nieopłacanymi składkami.