Ważne zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2017 r.

W nadchodzącym roku czeka nas wiele zmian w ubezpieczeniach społecznych, a niektóre z nich wchodzą w życie już 1 stycznia. W tym dniu zmianie ulega ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), ustawa o świadczeniach przedemerytalnych oraz ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa).

Zmiany w ustawie zasiłkowej

Nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadza nowe zasady obliczania minimalnej wysokości zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla nowo zatrudnionych. Zgodnie z art. 45 ustawy zasiłkowej podstawa tych świadczeń dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być mniejsza niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu 13,71 proc. tej kwoty. Od tej ogólnej zasady istniał jednak wyjątek powiązany z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia tego roku przewidywała, że minimalne wynagrodzenie dla pracownika w pierwszym roku jego pracy wynosi tylko 80 proc. kwoty dla osób z większym stażem. Od 1 stycznia nawet osoba dopiero rozpoczynająca pracę musi otrzymać pensję przynajmniej na poziomie 2000 zł brutto (minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2017 r.). Zmianie ulec musiała także ustawa zasiłkowa. Minimalna podstawa zasiłku nawet dla pracownika w pierwszym roku pracy będzie więc wynosić tyle, ile dla pozostałych zatrudnionych.

Świadczenie przedemerytalne - zmiany

Tego samego dnia wchodzą również w życie nowe przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Znowelizowane przepisy przyznają one prawo do ubiegania się o świadczenia także osobom, które nie pracowały zawodowo, ale zajmowały się chorym członkiem rodziny, który następnie zmarł, i pobierały nieprzerwanie przez 365 dni świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy określone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1518 ze zm.) lub zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162).

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, wnioskodawcy muszą w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczeń opiekuńczych zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Wymagane jest także ukończenie odpowiedniego wieku – co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzn). Do wniosku składanego do ZUS osoba starająca się o świadczenie powinna dołączyć zaświadczenie od organu, który wypłacał jej świadczenie opiekuńcze, o okresie jego pobierania oraz dacie i przyczynie ustania do niego prawa.