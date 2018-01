Mały ZUS dla małych firm - ważne zmiany

Ministerstwo od dawna pracuje nad zmianami w prawie gospodarczym. Konstytucja Biznesu wprowadzi większą reformę prawa gospodarczego, które ma m.in. zachęcić do zakładania nowych firm. Jak podkreśla minister finansów, to rozwiązania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które potrzebują na początku czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody.

Niższe składki ZUS

Wśród propozycji znalazła się ta, dotycząca niższych składek dla małych przedsiębiorców. Zgodnie z projektem składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składka zdrowotna mają być uzależnione od wysokości uzyskanych przez firmę przychodów. Brany pod uwagę próg to 2 500 zł. Przedsiębiorca, który uzyska przychód poniżej tej kwoty, będzie miał naliczaną niższą składkę, zapłaci do 800 zł. Obniżenie składki będzie bezterminowe, zawsze uzależnione jedynie od osiąganego przychodu.

Pół roku bez składek ZUS

Początkującym przedsiębiorcom będzie przysługiwała tzw. ulga na start. Proponuje się, żeby przez maksymalnie 6 miesięcy byli zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo po upłynięciu okresu bezskładkowego, będą mogli skorzystać z ZUS-u preferencyjnego przez 24 miesiące.

Brak wymogu rejestracji firmy i opłacania składek

Nowością jest także propozycja działalności nierejestrowanej. Drobna działalność zarobkowa, dorywczy handel bądź świadczenie okazjonalnych usług będą zwolnione z obowiązku rejestracji firmy w ewidencji działalności gospodarczej. Nie trzeba będzie również odprowadzać składek, o ile przychody nie przekroczą w miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku przekroczenia określonej wysokości dochodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą od dnia, w którym miało miejsce przekroczenie.

Dochody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Sejm zaczął pracę nad przepisami. Nie jest jeszcze znany termin wejścia ich w życie.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf