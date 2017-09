Złożenie przez pracodawcę do ZUS druku Z-3

Pytanie

Jedna z naszych pracownic dostarczyła zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Ponieważ nie jesteśmy płatnikiem zasiłków, więc wraz z drukiem ZUS Z-3 przekazaliśmy je do ZUS. Pracownica dostarczyła nam kolejne zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Czy musimy przekazać je do ZUS?

Odpowiedź

Nie. Zaświadczenie lekarskie, które Państwa pracownica miała wystawione w formie elektronicznej e- ZLA, jest widoczne w ZUS. Aby jednak na jego podstawie został wypłacony zasiłek chorobowy, należy przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek wraz z danymi zawartymi na dawnym druku ZUS Z-3, wypełnione włącznie do punktu pierwszego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki może od 1 stycznia 2016 r. otrzymać od lekarza leczącego zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego orzekającego o okresie niezdolności do pracy (e-ZLA). Zaświadczenie takie, uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, jest udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS. Jeżeli Państwo już wypłacili wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy swojej pracownicy w danym roku kalendarzowym i nie są Państwo uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego, za dalszy okres niezdolności do pracy zasiłek wypłaci ZUS. Zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego są dostępne w ZUS, dlatego nie ma potrzeby ich przekazywania. Jednak wszczęcie postępowania w celu wypłaty zasiłku następuje każdorazowo na podstawie wniosku płatnika składek lub ubezpieczonego.

W sytuacji Państwa pracownicy postępowanie o zasiłek chorobowy przy pierwszym zaświadczeniu lekarskim zostanie wszczęte na podstawie przekazanego zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 (lub innego dokumentu zawierającego dane w "dawnym" druku ZUS Z-3). W przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA płatnik składek również przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, ale wypełnione do pierwszego punktu włącznie. Płatnik składek może przekazać do ZUS takie zaświadczenie w formie dokumentu papierowego, a jeżeli posiada profil informacyjny na platformie usług elektronicznych ZUS - w formie dokumentu elektronicznego.

Pracodawca nie musi przekazywać do ZUS zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS, postępowanie o zasiłek chorobowy zarówno przy pierwszym zwolnieniu lekarskim, jak i przy kolejnych za nieprzerwany okres niezdolności do pracy wszczyna się na podstawie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 po otrzymaniu od pracownika wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA. Płatnik składek wystawia i przekazuje do ZUS, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 razem z wydrukiem e-ZLA.

Pracownik jest niezdolny do pracy od 1 do 30 września 2017 r. W związku z tym, że w 2017 r. przebywał 33 dni na zwolnieniu lekarskim od 1 września br. ma prawo do zasiłku. Zwolnienie lekarskie w formie e-ZLA pracownik dostarczył pracodawcy przez profil informacyjny PUE ZUS. Pracodawca powinien wypełnić druk ZUS Z-3 (lub wydać inny dokument zawierający dane z "dawnego druku") i wraz z wydrukiem zwolnienia przekazać do ZUS.

Pracownik może nadal wnioskować o wypłatę zasiłku chorobowego, przedkładając zaświadczenie lekarskie wystawione w formie druku ZUS ZLA, bez względu na to, czy płatnik składek posiada profil informacyjny PUE ZUS, czy nie. Jeżeli pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej, która nadal obowiązuje (będzie obowiązywała do 30 czerwca 2018 r.), wówczas płatnik składek, który posiada profil informacyjny PUE ZUS, może przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek w formie dokumentu elektronicznego przy pierwszym wniosku o zasiłek, ale w takiej sytuacji musi także przesłać do ZUS zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA, które otrzymał od pracownika. W przypadku kolejnego zaświadczenia ZUS ZLA wystarczy przesłać do ZUS zwolnienie lekarskie, podając na jego odwrocie datę jego wpływu do zakładu pracy, a jeżeli pracownik przekazał je listownie, należy podać datę nadania przesyłki na poczcie przez pracownika. Na odwrocie zwolnienia płatnik składek podaje także informację, czy zatrudnienie pracownika nadal trwa, i poświadcza ją pieczątką i podpisem. W takiej sytuacji płatnik składek nie przesyła ponownie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Zaświadczenie płatnika składek powinno być składane w przypadku przerw w niezdolności do pracy i zmiany rodzaju zasiłku.

