Nowe obowiązki pracodawców w zakresie zwolnień lekarskich od 2018 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Jednym z istotnych punktów tej ustawy jest ostateczne wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich z dniem 1 lipca 2018 r. Przygotowani do zmian pracodawcy odczują znaczne ułatwienia w pracy działów kadrowo-płacowych.

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych jest rewolucyjną zmianą, do której muszą przygotować się przedsiębiorcy. Pomimo tego, że zwolnienia elektroniczne funkcjonują już od 1 stycznia 2016 r., według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwolnienia w tej formie stanowią dziś tylko 3% wystawianych druków ZLA. Oznacza to, że rzeczywisty test tego systemu wciąż jest jeszcze przed nami, podobnie jak masowe przystosowanie do zmiany przez przedsiębiorców.

Jak się przygotować do pracy ze zwolnieniami elektronicznymi?

Przygotowanie pracodawcy do obierania i procedowania e-zwolnień lekarskich zasadniczo zamyka się w dwóch krokach:

założenia konta na portalu PUE ZUS - elektroniczne zwolnienia lekarskie będą dostarczane do pracodawcy za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Zwolnienie zostanie za pośrednictwem tej platformy dostarczone również do ZUS.

Profil płatnika na platformie PUE ZUS może być założony tylko dla osoby fizycznej – oznacza to, że pracodawca musi wyznaczyć konkretnego pracownika, który będzie upoważniony do pobierania danych z PUE ZUS.

przygotowania programu kadrowo-płacowego do pobierania i archiwizowania elektronicznych zwolnień lekarskich, ponieważ dowodem wypłaty świadczeń chorobowych będą dokumenty w formie elektronicznej, wyeksportowane wcześniej z platformy PUE ZUS.

„Specjaliści ds. kadr i płac przychylnie patrzą na tę zmianę. Według przeprowadzonych przez nas badań, jest to jedyna nowelizacja prawna w obszarze kadr i płac, która zyskała aprobatę ponad połowy kadrowych. Nie brakuje przy tym pewnych obaw. Nowelizacja wymusi na przedsiębiorcach poniesienie kosztów dostosowania użytkowanego oprogramowania. Mimo to przedsiębiorcy generalnie są na <<tak>>” – powiedział Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage.

Korzyści dla pracodawców

Korzyścią dla pracodawców będzie automatyzacja procesu obsługi zwolnień lekarskich. Pozwoli ona zaoszczędzić czas i zredukować ilość błędów związanych z niedostarczeniem, dostarczeniem z opóźnieniem lub pominięciem przez pomyłkę zwolnień lekarskich. Zmiana pozwoli też na większą kontrolę krótkookresowych zwolnień lekarskich w sytuacji nadużywania zwolnień przez pracownika. Za pośrednictwem platformy PUE ZUS pracodawca będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Dodatkowym plusem dla firm, które zatrudniają poniżej 20 pracowników i nie są płatnikami zasiłków, będzie możliwość przesyłania druków ZUS Z-3 również za pośrednictwem portalu PUE ZUS, co na pewno usprawni pracę działów kadr.