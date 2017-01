Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego

Od 1 września 2016 r. zatrudniliśmy pracownika, który wynagradzany jest w stałej miesięcznej kwocie 2850 zł. W okresie od 26 do 30 września pracownik zachorował i wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 327,90 zł. Po wypłaceniu wrześniowego wynagrodzenia kadrowa zorientowała się, że pracownik był w okresie wyczekiwania, gdyż od ostatniego ubezpieczenia chorobowego minęło 6 miesięcy. Bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia pracownik wykonywał umowy zlecenia, z których nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dokumenty za wrzesień zostały przesłane do ZUS na początku października. Czy konieczne jest złożenie za tego pracownika dokumentów korygujących? Jeżeli tak – jak poprawnie sporządzić korektę – pyta Czytelniczka z Bytomia.

W opisanym przypadku konieczne jest złożenie za wrzesień 2016 r. kompletu dokumentów korygujących, tj. raportów rozliczeniowych za tego pracownika wraz z deklaracją zbiorczą ZUS DRA. W raporcie świadczeniowym ZUS RSA nieobecność we wrześniu powinna być oznaczona kodem świadczenia/przerwy 151. W raporcie składkowym ZUS RCA należy skorygować podstawę wymiaru składek.

W przypadku Państwa pracownika doszło do wypłaty nienależnego wynagrodzenia chorobowego. Zachorował on w pierwszym miesiącu pracy, przed upływem okresu wyczekiwania. Okres wyczekiwania jest warunkiem przyznania prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Oznacza to, że za cały okres orzeczonej w kwietniu 2016 r. niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik nie powinien otrzymać wynagrodzenia chorobowego.

Jeżeli jednak tak się stało i dokumenty rozliczeniowe za wrzesień zostały wypełnione z uwzględnieniem tego wynagrodzenia, należy je skorygować.

Krok 1. Korekta raportu ZUS RSA

Korekty raportu świadczeniowego ZUS RSA dokonuje się poprzez sporządzenie ponownego raportu, w trybie korekty, z kolejnym numerem identyfikatora – zamieszczając w nim prawidłowe dane (wzór 1).

W raporcie świadczeniowym ZUS RSA za pracownika zamiast kodu rodzaju świadczenia/przerwy 331 oznaczającego wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy, powinien być kod przerwy w opłacaniu składek – 151, oznaczający okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Wyzerowana powinna być także liczba dni zasiłkowych/wypłat oraz kwota wynagrodzenia chorobowego (wzór 2).