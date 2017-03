Obowiązek zwrócenia się do zakładowej organizacji związkowej z pytaniem czy pracownik korzysta z jej obrony

W świetle art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. Przy czym za zasadny należy uznać pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 36/99, iż w każdym przypadku zamierzonego działania wobec pracownika wymagającego współdziałania z organizacją związkową, pracodawca powinien o takim zamiarze powiadomić pisemnie organizację związkową, zwracając się równocześnie o informację, czy dany pracownik korzysta z jej obrony. Jednakże należy przyjąć, iż taki obowiązek pracodawcy istnieje jedynie w przypadku niepewności co do statusu danego pracownika w zakresie przynależności związkowej, względnie korzystania z obrony związku jako osoby niezrzeszonej.

Natomiast jeżeli pracodawcy wiadomo jest, iż pracownik w stosunku do którego zamierza podjąć działania dotyczące stosunku pracy potencjalnie wymagające współdziałania z organizacją związkową, nie korzysta z obrony związku, nie musi występować z zapytaniem, o którym mowa powyżej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2004 r., I PK 91/04). Także jeśli pracodawca uczyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych, a wszystkie organizacje zakładowe (międzyzakładowe) w ciągu 5 dni nie dadzą odpowiedzi, to pracodawca będzie zwolniony ze współdziałania ze związkami zawodowymi w zakresie indywidualnych spraw dotyczących stosunku pracy takiego pracownika, chyba że sam pracownik oświadczy pracodawcy przed podjęciem określonej czynności, iż podlega obronie związkowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2005 r., sygn. akt: II PK 90/05).

Bardzo istotny jest przy tym fakt, iż członek danego związku zawodowego może być reprezentowany jedynie przez tą organizację zakładową (międzyzakładową) a nie żadną inną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2007 r., sygn. akt: II PK 305/06). Podnieść należy, iż informacja przekazana przez zakładową (międzyzakładową) organizację związkową musi mieć charakter na tyle konkretny, ażeby możliwe było ustalenie, którzy pracownicy są członkami związku oraz którzy pracownicy niezrzeszeni korzystają z obrony danego związku zawodowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2007 r., sygn. akt: II PK 27/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2007 r., sygn. akt: II PK 305/06). Pewien problem pojawia się w przypadku, gdy informacja wskazuje, iż wszyscy pracownicy korzystają z obrony określonej organizacji związkowej.

