Regulamin wynagradzania i pracy, ZFŚS - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadziła poza innymi zmianami dotyczącymi działalności przedsiębiorców także zmiany dotyczące zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy

Doszło do zmiany treści art. 77 2 K.p. i 104 K.p. w zakresie obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Od 1 stycznia 2017 r. zobowiązanym do tworzenia tych wewnętrznych aktów prawa pracy jest pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Natomiast każdy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania oraz może ustalić regulamin pracy chyba że w tym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Przy czym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym ma obowiązek wydać regulamin wynagradzania lub regulamin pracy jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

W powyżej wskazanych obszarach ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych co oznacza, iż ustalone obecnie regulaminy wynagradzania i pracy u pracodawców zatrudniających pracowników w przedziale 20-50 osób są nadal wiążące i nie ma możliwości ich wypowiedzenia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Doszło między innymi do zmiany art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1 stycznia 2017 r. fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Ponadto istotną zmianą dotyczącą zasad tworzenia funduszu jest wprowadzenie zmiany wysokości odpisu podstawowego. Od tego roku ustawowy odpis podstawowy ustalany jest w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 17 ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - Dz. U. z 2016 r., poz. 1984).

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255).

