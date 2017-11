Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy w 2018 roku

Absolwent szkoły wyższej nie jest już zwolniony z opłacania składek ZUS przy zleceniu, natomiast otrzyma zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania.

Studentowi przyjmowanemu na praktyki pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy.

Kiedy pracodawca opłaci składki za pracownika?

Zatrudniając studenta na podstawie umowy zlecenia (albo na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług) pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, o ile osoba ta ukończyła jeszcze 26. roku życia. Jednak przywilej w opłacaniu składek nie obowiązuje od dnia ukończenia przez studenta 26. lat, lub wykreślenia go z listy studentów albo obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ukończył jeszcze 26. roku życia.

Natomiast student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). Tak samo jest w przypadku absolwenta uczelni, którego decyduje się zatrudnić pracodawca - tak przy umowie o pracę, jaki i przy zleceniu pracodawca musi opłacić wszystkie obowiązujące przy tych kontraktach składki.

Płaca minimalna dla absolwenta

Ponadto, jeśli pracodawca zatrudnia byłego studenta na podstawie umowy o pracę, musi wypłacić mu minimalne wynagrodzenie w pełnej wysokości. Od 2017 roku zmieniły się przepisy i pracownik w pierwszym roku pracy nie otrzymuje już 80 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale pełną stawkę, czyli 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych).

Natomiast, jeśli absolwent dalej pracuje na podstawie umowy zlecenia, to przysługuje mu minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł. Jednak kwota ta jest co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. W efekcie stawka godzinowa w 2017 roku wynosi do około 13 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wzrośnie.

Urlop wypoczynkowy

Jeśli jest to pierwsza praca na podstawie umowy o prace absolwenta, to jako nowozatrudniony pracownik nabywa prawo do urlopu nie z dniem 1 stycznia, ale proporcjonalnie, a więc z każdym przepracowanym miesiącem ma prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Nabywa zatem prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc.

Natomiast, jeśli jest to kolejna praca absolwenta, przysługuje mu urlop:

- u pierwszego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

- u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (dotyczy zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku).

Jeżeli pracownik wykorzystał już u pierwszego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych wyliczeń, to w nowej firmie przysługuje mu odpowiednio niższy urlop.

Zasiłek chorobowy

Zasadniczo zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi po okresie wyczekiwania, czyli o po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, a aż po upływie 90 dni, jeżeli pracownik jest ubezpieczony dobrowolnie.

Jednak absolwenci szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym (lub do niego przystąpili) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, otrzymają świadczenie od pierwszego dnia pracy, czyli od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.