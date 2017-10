Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

W 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r. Przy założeniu, że w 2018 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1530 zł (w porównaniu z 2017 r. będzie wyższe o ok. 71 zł).

Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy muszą zapewnić wszystkim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy 100% minimalnego wynagrodzenia. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na pełny etat, wzrosną też wynagrodzenia niepełnoetatowców, którzy nie mogą otrzymać mniej niż odpowiednią do ich wymiaru czasu pracy minimalną płacę.

reklama reklama

Podwyżka minimalnej płacy spowoduje wzrost m.in. innych należności pracowniczych, które są od niej uzależnione. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia obliczanych jest wiele świadczeń przysługujących m.in. ze stosunku pracy. Świadczenia będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem że prawo do nich powstanie w 2018 r.

Zobacz również: Minimalna stawka godzinowa 2018

Wysokość wybranych świadczeń w 2018 r. zależnych od minimalnego wynagrodzenia

Rodzaj należności Wysokość* 1 2 dodatek za pracę w porze nocnej za styczeń, czerwiec, listopad - 2,50 zł,

za luty, kwiecień, maj, wrzesień - 2,63 zł,

za marzec, lipiec, sierpień - 2,39 zł,

za październik - 2,28 zł,

za grudzień - 2,76 zł wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie niższe niż 2100 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy odprawa z tytułu zwolnień grupowych nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 31 500 zł odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację nie niższe niż 2100 zł wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy nie niższe niż 2100 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie niższa niż 1812,09 zł (2100 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%) kwoty wolne od potrąceń** 1530 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń niealimentacyjnych,

1147,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

1377 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) - w przypadku kar pieniężnych świadczenie pieniężne dla praktykanta nie więcej niż 4200 zł (2-krotność płacy minimalnej)

* Za 1 godzinę pracy.

** Przy założeniu, że pracownik korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Polecamy książkę: Ochrona danych pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawców

Składniki wynagrodzenia zaliczane do minimalnej płacy

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Chodzi m.in. o:

dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe,

wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne).

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej,

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zatem pracodawca nie w każdym przypadku będzie musiał zmieniać umowę o pracę w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia, jeżeli wskazał je w kwocie obowiązującej na dany rok. Wystarczy, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego wypłaci inne składniki wynagrodzenia (z wyjątkiem wyłączonych), które po zsumowaniu wyniosą co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2018 r. - 2100 zł).

Pracownik jest zatrudniony w spółce X na pełny etat od lipca 2017 r. i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości obowiązującego w tym roku minimalnego wynagrodzenia (2000 zł). Osoba ta ma prawo, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, do premii regulaminowych i dodatku motywacyjnego. Łącznie jego wynagrodzenie miesięczne wynosi ok. 3000 zł. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, pracodawca nie będzie musiał podwyższać wynagrodzenia zasadniczego do wysokości minimalnej płacy, która będzie obowiązywać w 2018 r.

Zobacz również: Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Koszty zatrudnienia pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymujących minimalną płacę. Ponadto urzędowa zmiana jej wysokości może determinować podwyżki stawek pracowników otrzymujących wynagrodzenie wyższe niż minimalne, a to też spowoduje wzrost kosztów płacy dla pracodawcy w przyszłym roku.

Wzrost kosztów płacy wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.

Koszt wynagrodzenia minimalnego* Wzrost kosztów płacy w 2018 r. w 2017 r. w 2018 r. 120,61 zł 2412,20 zł 2532,81 zł

* Przy założeniu, że składka wypadkowa wynosi 1,8% i na pracownika nie przysługuje ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Od 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 13,70 zł [(13 zł x (2100 zł : 2000 zł)].

Minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła m.in. osób, które:

same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy, i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne,

wykonują umowy o usługi opiekuńcze, np. zawierane w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy,

wykonują umowy o opiekę nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opiekę nad grupą osób podczas wycieczek trwających dłużej niż jedną dobę,

wykonują umowy w zakresie opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedną dobę.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Minimalna wysokość wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru składek w 2018 r. w przypadku niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawa wymiaru składek w 2018 r. zależnych od minimalnego wynagrodzenia dla wybranych grup ubezpieczonych

Ubezpieczeni Podstawa wymiaru składek osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia (przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności) 630 zł (30% z 2100 zł) zleceniobiorcy obowiązkowo podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Podstawę wymiaru składek zleceniobiorcy stanowi przychód uzyskiwany z tytułu umowy zlecenia. W sytuacji gdy zleceniobiorca wykonuje równolegle 2 (lub więcej) umowy zlecenia, składki zasadniczo są należne od każdej z nich, chyba że łączny przychód z tytułu zawartych umów zlecenia osiągnie lub przekroczy w przeliczeniu na miesiąc kwotę 2100 zł. W takiej sytuacji od pozostałych umów obowiązkowe będą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. duchowni będący ubezpieczonymi 2100 zł

PODSTAWA PRAWNA: