Minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia w latach 2017-2021

Prezydent Andrzej Duda 19 lipca 2017 roku, podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która wpłynęła do Sejmu 24 maja 2017 roku. Ustawa przewiduje, że wynagrodzenie pracowników medycznych wzrośnie w ciągu trzech lat - czyli do końca 2021 roku, aż do osiągnięcia docelowej minimalnej stawki wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że ustawa określa najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, to znaczy podstawowego wynagrodzenia brutto, określanego w umowie o pracę, bez dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Lekarze

Według Ustawy wynagrodzenie lekarzy specjalistów, będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł.

W przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy uzyskali specjalizację pierwszego stopnia, w określonej dziedzinie medycyny, najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto wyniesie niecałe 5,9 tys. zł. Lekarze bez specjalizacji otrzymają natomiast ok. 5,3 tys. zł.

Poprawie ulegnie również wynagrodzenie stażystów, otrzymają oni do 3,7 tys. zł.

Fizjoterapeuci, farmaceuci, diagnostycy i inni

W przypadku pracowników medycznych wykonujących zawód inny lekarz, ale wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji wysokość planowanej podwyżki wyniesie niecałe 5,3 tys. zł.

Osoby nie posiadające specjalizacji, otrzymają do 3,7 tys. zł, natomiast fizjoterapeuci, bądź inni pracownicy wymagający wykształcenia średniego dostaną do 3,2 tys. zł.

Pielęgniarki i Położne

Zarówno pielęgniarki jak i położne posiadające, tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo wraz ze specjalizacją, otrzymają niecałe 5,3 tys. zł.

Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją – 3,7 tys. zł, natomiast pielęgniarka lub położna bez specjalizacji – 3,2 tys. zł.

