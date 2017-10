Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w systemie zmianowym

Problem

Jak powinno być płacone wynagrodzenie za czas choroby pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej (wg miesięcznych grafików) będącemu na zwolnieniu lekarskim w dniach grafikowo wolnych od pracy (dni wolne od pracy wynikają z dopasowania nominału czasu pracy pracowników jednozmianowych do pracowników zmianowych)? U nas obecnie pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim w dni dla niego wolne od pracy odejmuje się te dni od dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu i płaci się 80%. Czyli za faktycznie przepracowane dni pracownik traci za każdy dzień 20%, który został odebrany na poczet dni chorobowych wolnych od pracy. Przykład: zwolnienie od poniedziałku do piątku, czyli 5 dni, ale w grafiku pracownika w tym tygodniu było np. 3 dni pracujące i 2 wolne od pracy (i wtedy te 3+2 dni wolne grafikowo jest zdjęte pracownikowi z dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu i płatne 80%). Jak w takiej sytuacji powinniśmy rozliczać zwolnienie chorobowe - pyta Czytelniczka z Konina.

Rada

Wynagrodzenie chorobowe (a także zasiłek z ubezpieczenia społecznego) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu pracy pracownika. Jednocześnie za pracę wykonaną pracownik ma prawo do wynagrodzenia, które nie może być niższe od minimalnej płacy. Oznacza to, że jeżeli w miesiącu choroby pracownik wypracował więcej godzin (ze względu na nierównomierny rozkład czasu pracy) i nie otrzymał za tą pracę pełnego wynagrodzenia, przysługuje mu wyrównanie. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Za czas niezdolności do pracy pracownik ma prawo w pierwszej kolejności do wynagrodzenia chorobowego (za okres 33 dni lub w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za 14 dni), a następnie do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Wysokość tych świadczeń wynosi co do zasady 80% ich podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy lub za okres pełnych miesięcy ubezpieczenia). Świadczenia chorobowe przysługują za każdy dzień absencji, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 1 i 4 ustawy zasiłkowej).

Zakładając, że pracownik, o którym mowa w problemie, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, powinien on otrzymać wynagrodzenie za pracę w miesiącu, w którym jest niezdolny do pracy (i za ten czas ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) obliczone w następujący sposób (§ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy; dalej rozporządzenie o wynagrodzeniach):