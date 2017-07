Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Problem

Podczas kontroli PIP w czerwcu 2017 r. okazało się, że jednemu z pracowników, zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, wypowiedzieliśmy umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego (wypowiedzenie zostało wręczone w kwietniu i upłynęło 29 kwietnia 2017 r.). Inspektor pracy nakazał nam wypłatę wynagrodzenia za prawidłowy okres wypowiedzenia. Jak wyliczyć to wynagrodzenie i za jaki okres?

Rada

Należy przyjąć, że datą rozwiązania stosunku pracy powinien być 31 maja 2017 r. W konsekwencji za okres od 30 kwietnia do 31 maja 2017 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, zastosowali Państwo 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który upłynął 29 kwietnia 2017 r. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 Kodeksu pracy). Ze względu na błędne ustalenie długości okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc, stosunek pracy powinien zakończyć się 31 maja 2017 r. Ma w tym bowiem przypadku zastosowanie art. 49 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Skutek prawny polega tu na przedłużeniu umowy o pracę, tak że ulega ona rozwiązaniu w takim terminie, jaki wynika z zastosowania prawidłowego okresu wypowiedzenia. W przypadku Państwa pracownika będzie to 31 maja 2017 r. Zatem do czasu rozwiązania umowy, tj. za okres od 30 kwietnia do 31 maja 2017 r., pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Obliczając jego wysokość, należy zastosować zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Załóżmy, że w miesiącu rozwiązania stosunku pracy pracownika, o którym mowa w problemie, tj. w kwietniu 2017 r., jego wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynosiło 4000 zł, a zmienne składniki (premia regulaminowa) przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających kwiecień (styczeń-marzec), wyniosły odpowiednio: 400 zł, 600 zł oraz 800 zł. Średnia miesięczna wysokość tego składnika wynosi 600 zł [(400 zł + 600 zł + 800 zł) : 3]. Suma miesięcznych wynagrodzeń wynosi 4600 zł (4000 zł + 600 zł) i taką kwotę należy wypłacić pracownikowi jako wynagrodzenie za czas pozostały do rozwiązania stosunku pracy, tj. do 31 maja 2017 r. W takim przypadku do obliczenia tego wynagrodzenia nie ma konieczności stosowania współczynnika urlopowego, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za cały miesiąc.