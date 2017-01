Kwota wolna od podatku w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa roczna kwota wolna od podatku od 0 zł do 6600 zł, której wysokość będzie uzależniona od podstawy opodatkowania osiągniętej przez podatników w 2017 r. Kwota zmniejszająca podatek stosowana miesięcznie nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 46,33 zł.

Obecnie kwota zmniejszająca podatek ma stałą wysokość i wynosi 556,02 zł. Powoduje to, że roczna podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli dochodu po dokonaniu najczęściej odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) jest zwolniona z podatku dochodowego w wysokości 3091 zł. Jest to tzw. kwota wolna od podatku.

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać ruchoma kwota zmniejszająca podatek. Jej wysokość będzie zależeć od wysokości podstawy obliczenia podatku. W konsekwencji od 1 stycznia 2017 r. ruchoma będzie również kwota wolna od podatku. Po zmianie przepisów podatników będących osobami fizycznymi będzie można podzielić na trzy grupy, w zależności od osiągniętej przez nich wysokości podstawy obliczenia podatku.

Konsekwencje wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. nowej kwoty zmniejszającej podatek i kwoty wolnej od podatku

Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2017 r. Konsekwencje zmiany dla podatnika nie przekracza 11 000 zł zmiana jest korzystna, ponieważ powoduje zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji zwiększenie kwoty wolnej od podatku wynosi 11 000 zł i nie więcej niż 85 528 zł zmiana jest neutralna, ponieważ nie powoduje zmiany kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji kwota wolna od podatku będzie taka sama jak obecnie wynosi więcej niż 85 528 zł zmiana jest niekorzystna, ponieważ powoduje zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji zmniejszenie kwoty wolnej od podatku

Nowe kwoty zmniejszające podatek nie będą uwzględniane w ciągu roku, gdyż przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy będzie obowiązywać, co do zasady, kwota zmniejszająca podatek w obecnej wysokości 556,02 zł. Wyjątek dotyczy podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł. Wówczas zaliczki na podatek od dochodów tych osób nie będą pomniejszane o kwotę zmniejszającą podatek (art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej). Kwoty zmniejszające podatek będą uwzględniane dopiero w zeznaniu rocznym PIT (po raz pierwszy składanym w 2018 r. za 2017 r.), co w przypadku podatników, u których podstawa obliczenia podatku: