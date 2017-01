Podatek dochodowy od spotkań wigilijnych i prezentów dla pracowników

Koniec roku to czas szczególnie sprzyjający spotkaniom w gronie naszych najbliższych. Coraz częściej także przedsiębiorcy decydują się na zwieńczenie tego szczególnego czasu prezentami dla swoich pracowników. Poświęcają także swój czas, a spotkanie wigilijne czy noworoczne może być sposobem na podziękowanie pracownikom za cały rok współpracy, na podsumowanie mijającego roku i przedstawienie wizji czy perspektyw na nadchodzący rok.

Prezenty dla pracowników a podatek dochodowy

Jeśli chodzi o konsekwencje w podatku dochodowym, jakie powstaną po stronie pracownika, prezenty, które otrzymał on od pracodawcy co do zasady stanowią jego przychód ze stosunku pracy. Zwolnieniu z obowiązku podatkowego podlegają jedynie te świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracownika, które zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Łącznie wysokość tak otrzymanych świadczeń nie może przekroczyć w roku kwoty 380 zł.

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie, o którym mowa, nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że pracownik nie zapłaci podatku dochodowego od paczki przygotowanej przez pracodawcę, przy założeniu, że jej wartość łącznie z wartością innych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w danym roku nie przekroczy 380 zł, jednak bon towarowy otrzymany od przedsiębiorcy będzie stanowił przychód pracownika.

Prezenty dla pracowników a składki ZUS

Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, oskładkowanie prezentów dla pracowników zależy od pochodzenia środków, z których sfinansowano prezent. I tak, w sytuacji, gdy prezent został zakupiony ze środków obrotowych, uzyskany w ten sposób przez pracownika przychód będzie stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto, w przypadku prezentów stanowiących świadczenie w naturze, należy pamiętać o szczególnym sposobie ustalania wartości pieniężnej takiego prezentu dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast świadczenia dla pracownika sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i to niezależnie od tego, jaka będzie wartość takiego prezentu.