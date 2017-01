Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej

Podróż zagraniczna to jeden z rozdziałów poradnika Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego wyjazdów służbowych. Jak wynika z publikacji, czas zagranicznej podróży służbowej oblicza się w zależności od środka komunikacji. W przypadku podróży lądowej czas podróży odmierza się od momentu przekroczenia granicy do chwili jej ponownego przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

W razie podróży lotniczej - od chwili startu samolotu do chwili jego lądowania na pierwszym lotnisku w kraju. Natomiast podróż morska liczy się od chwili wyjścia statku z ostatniego polskiego portu do chwili wejścia do pierwszego portu w Polsce w drodze powrotnej.

Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Jeżeli podróż trwa do 8 godzin przysługuje jedna trzecia świadczenia. W przypadku podróży dłuższej niż 8 godzin, ale krótszej niż 12 godzin - przysługuje połowa diety, a podróży, która trwa ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (również w zakresie usługi hotelarskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie - 15 proc. diety, obiad - 30 proc. diety, kolacja - 30 proc. diety. Jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie powinien otrzymać 25 proc. diety.

Za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego przepisami dla poszczególnych państw. Pracownikowi przysługuje również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety, o ile pracownik korzystał z noclegu.

Pracownikowi przysługuje ponadto ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.

Ryczałty nie przysługują, jeżeli pracownik: odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem, ma zapewnione bezpłatne dojazdy i nie ponosi kosztów, na pokrycie których przeznaczone są ryczałty. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach określają przepisy rozporządzenia ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

