Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

Jeden z naszych pełnoetatowych pracowników, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł). Czy w jego przypadku możemy potrącać na podstawie pisemnej zgody składkę na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 45,70 zł – pyta Czytelniczka z Grudziądza.

Za zgodą pracownika z jego pensji w wysokości 2100 zł (wynagrodzenie minimalne w 2018 r.) mogą Państwo potrącać składkę na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 45,70 zł.

reklama reklama

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń pracodawca musi bezwzględnie stosować się do regulacji wskazanych w Kodeksie pracy. W zakresie tzw. potrąceń dobrowolnych (na podstawie pisemnej zgody pracownika) wolna od potrąceń jest kwota:

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom pełnoetatowym, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy (np. raty pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego),

80% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom pełnoetatowym, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu innych należności (np. składki na grupowe ubezpieczenie na życie).

- art. 91 § 2 Kodeksu pracy.

W przypadku pracownika niepełnoetatowego omawianą kwotę wolną zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Ustalając kwotę wolną, należy:

wyznaczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,

odjąć od ustalonej w powyższy sposób kwoty składki ZUS i zaliczkę podatkową.

Przedstawione działania wykonuje się także w odniesieniu do potrąceń dobrowolnych, przy których wymagana jest zgoda zatrudnionej osoby na potrącenie złożona na piśmie. Potwierdza to stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., nr GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Na finalną kwotę wolną od potrąceń wpływ mają m.in. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu (KUP) i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, którą stosuje się tylko wtedy, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

Wysokość kwot wolnych dla pracowników pełnoetatowych obowiązujących przy potrąceniach dobrowolnych w 2018 r.

Podstawa ustalenia kwoty wolnej od potrąceń Kwoty wolne od potrąceń 100% wynagrodzenia minimalnego 80% wynagrodzenia minimalnego Minimalne wynagrodzenie pomniejszone o podstawowe KUP (111,25 zł) + kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł) 1530,00 zł 1224,00 zł Minimalne wynagrodzenie pomniejszone o podstawowe KUP (111,25 zł) bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek 1483,00 zł 1186,40 zł Minimalne wynagrodzenie pomniejszone o podwyższone KUP (139,06 zł) + kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł) 1535,00 zł 1228,00 zł Minimalne wynagrodzenie pomniejszone o podwyższone KUP (139,06 zł) bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek 1488,00 zł 1190,40 zł

Kwota netto minimalnego wynagrodzenia pracownika, o którym mowa w pytaniu, wynosi 1530,00 zł, zaś kwotą wolną od potrąceń jest kwota 80% minimalnej płacy pomniejszonej o podatek i składki ZUS, czyli 1224,00 zł. Aby ustalić maksymalną kwotę potrącenia dobrowolnego, należy wykonać następujące działanie:

1530,00 zł - 1224,00 zł = 306,00 zł

Oznacza to, że z wynagrodzenia Państwa pracownika można potrącić 45,70 zł z tytułu składki na grupowe ubezpieczenie na życie.

Podstawa prawna: