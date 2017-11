Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.

Weszły bowiem w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557), która weszła w życie 5 września 2017 r.

Zmiana definicji "pracownika"

Składki na FGŚP opłacane są za pracowników. Definicję pracownika reguluje w tym zakresie ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i jest to definicja inna, niż wynika z przepisów Kodeksu pracy. Po znowelizowaniu przepisów od 5 września 2017 r., za pracownika, w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:

pozostaje w stosunku pracy,

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,

wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

- jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jedynie zatrudnienie osoby jako pomocy domowej nie nadaje jej statusu pracownika w rozumieniu omawianej ustawy.

W stanie prawnym obowiązującym do 4 września 2017 r. z definicji pracownika ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wyłączała:

małżonka pracodawcy,

dzieci własne,

dzieci drugiego małżonka i

dzieci przysposobione,

rodziców,

macochę i ojczyma oraz

osoby przysposabiające, a także

rodzeństwo,

wnuków,

dziadków,

zięciów i synowe,

bratowe, szwagierki i szwagrów oraz

osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Tym samym za wymienione osoby spokrewnione lub spowinowacone z pracodawcą nie było obowiązku opłacania składek na FGŚP.

Od 5 września 2017 r. członkowie rodziny również zostali wciągnięci do systemu ochrony roszczeń pracowniczych, co pociąga za sobą konieczność wnoszenia składek na FGŚP.

Warto przypomnieć, że składki na FGŚP opłacają wyłącznie ci płatnicy składek, którzy są pracodawcami, a za takich powołana ustawa uważa:

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP,

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP,

oddziały banków zagranicznych,

oddziały instytucji kredytowych,

oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

- jeśli jednocześnie zatrudniają, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terenie RP działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Składka na FGŚP za wrzesień 2017 r.

Składkę na FGŚP w wysokości 0,10% nalicza się od kwoty stanowiącej za dany miesiąc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez stosowania tzw. limitu 30-krotności (rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek). Przy czym składki te są należne wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Za ubezpieczonych takich jak pracownicy, zleceniobiorcy, składki społeczne, a tym samym również na FGŚP za każdy miesiąc, są potrącane od przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych (lub postawionych do dyspozycji) w tym miesiącu - od pierwszego do ostatniego dnia. Oznacza to, że pierwsze składki za krewnych na omawiany fundusz należy zapłacić już za wrzesień, od przychodu osiągniętego we wrześniu, nawet jeśli przysługuje za wcześniejsze okresy (np. za sierpień). Składki finansuje w całości z własnych środków płatnik będący pracodawcą.

Przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę córkę, która prowadzi już odrębne gospodarstwo domowe. Jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W firmie obowiązuje termin wypłat wynagrodzeń przypadający na 10. dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za sierpień zostało wypłacone 8 września (10. dzień to niedziela). Składka na FGŚP za córkę za wrzesień, jest już obowiązkowa.