500 plus a wysokość wsparcia z zfśs

PROBLEM

Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z naszym regulaminem zfśs od stycznia 2017 r. pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do ferii zimowych swoich dzieci. Niektóre osoby zgłaszają nam, że są uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+). Czy powinny doliczyć to świadczenie do swojego dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs? Obowiązujący u nas regulamin funduszu nie normuje tej kwestii.

RADA

Tak. Państwa pracownicy powinni doliczyć świadczenie wychowawcze do swojego dochodu. Oznacza to, że przy ocenie ich sytuacji finansowej to świadczenie będzie miało wpływ na wysokość przysługującego im wsparcia z zfśs. Kwestia ta nie została bowiem inaczej unormowana ani w ustawie o zfśs, ani w obowiązującym w Państwa firmie regulaminie funduszu. Szczegóły w uzasadnieniu.

reklama reklama

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

UZASADNIENIE

Każdy pracodawca tworzący zfśs ustala własny regulamin przyznawania świadczeń z funduszu. W regulaminie zfśs określa się zasady i warunki korzystania z funduszu, a przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. Przyjmuje się, że czym trudniejsza sytuacja pracownika, tym większa powinna być dla niego pomoc z zfśs.

Przepisy ustawy o zfśs nie zawierają zapisów dotyczących uwzględniania świadczenia wychowawczego w dochodach pracownika do celów ustalenia rodzaju i wysokości przysługującego mu wsparcia z funduszu. Świadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na wysokość dochodów przypadających na członka rodziny, natomiast warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodu. Powodem wprowadzenia świadczenia 500+ było promowanie dużych rodzin i zwiększenie dzietności, bez możliwości pozbawienia prawa czy ograniczenia innych świadczeń przysługujących pracownikowi oraz jego rodzinie (świadczenie 500+ nie wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych – art. 135 § 3 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a ponadto nie podlega ono egzekucji komorniczej – art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego). Jednak ograniczenia świadczeń z zfśs z powodu posiadania dzieci i otrzymywania z tego tytułu dodatkowego wsparcia z budżetu państwa nie można uznać za nieuzasadnione. Świadczenie wychowawcze polepsza bowiem sytuację materialną osób uprawnionych, a od niej zależy prawo do wsparcia z funduszu. Społeczne przeznaczenie tego świadczenia trudno w tym przypadku uznać za dominujące. Ponadto z przepisów ustawy o zfśs nie wynika, że świadczenie wychowawcze podlega wyłączeniu z dochodu. Inaczej (korzystniej dla osób uprawnionych) może określać tę kwestię regulamin funduszu.

Zobacz: Zbiorowe prawo pracy