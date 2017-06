Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia

Z dyspozycji art. 85 § 1 k.p. jednoznacznie wynika, iż termin wypłaty wynagrodzenia winien zostać z góry ustalony. Ustalenie terminu wypłaty powinno to nastąpić w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. W przypadku gdy u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy, stosowna wzmianka winna zostać umieszczona w pisemnej informacji, o której mowa w art. 29 § 3 K.p.

Z przepisu wynika również, iż wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Okres ten ma charakter maksymalny. Dopuszczalne jest zatem jego skrócenie np. do tygodnia lub jego wielokrotności. Zwiększenie częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę nie stanowi rozwiązania mniej korzystnego dla pracownika niż wynikające z przepisów prawa i nie będzie naruszało jego praw. Niedopuszczalną jest natomiast sytuacja, gdy wynagrodzenie płacone jest rzadziej niż raz w miesiącu.

Kolejną zasadą dotyczącą ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia statuowaną przez Kodeks pracy jest powinność wypłaty wynagrodzenia z dołu. Koresponduje z nią art. 80 zd. 1 k.p., w myśl, którego wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Dopuszczalne jest jednak zastrzeżenie, iż wynagrodzenie za pracę płatne będzie z góry.

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 191/99. Stanął on na stanowisku, iż „przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu wypłaty wynagrodzenia z góry, a zatem takie ustalenie leżało w gestii stron stosunku pracy. Art. 85 § 2 KP określa minimalne gwarancje pracownika i nie stanowi przeszkody do korzystniejszych rozwiązań w omawianej sprawie zawartych w umowie o pracę.”.

Pracodawca określając termin wypłaty wynagrodzenia za pracę powinien również pamiętać, iż termin ten ma zostać ustalony w taki sposób, aby możliwe było ustalenie wynagrodzenia w jego pełnej wysokości. Ostateczny termin wypłaty nie może jednak przypadać później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 k.p.). Natomiast wypłata składników wynagrodzenia za pracę, przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, powinna nastąpić z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (art. 85 § 3 k.p.).

Bardzo często w aktach wewnątrzzakładowych można znaleźć postanowienie, w myśl którego wynagrodzenie za pracę powinno zostać wypłacone do określonego dnia miesiąca. Jest to błędna praktyka. Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony przez wskazanie konkretnego dnia miesiąca, w którym nastąpi spełnienie świadczenia. Wynika to ze statuowanej przez art. 85 § 1 k.p. zasady, iż wynagrodzenie powinno być wypracowane w stałym terminie. W oznaczonej dacie wynagrodzenie powinno znaleźć się w dyspozycji pracownika. Wskazanie, iż wynagrodzenie płatne jest „do dnia” nie jest równoznaczne z określeniem terminu wypłaty wynagrodzenia w sposób stały.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia

Przepisy nie wyłączają możliwość zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. Nowy termin powinien zostać ustalony przy uwzględnieniu omówionych powyżej zasad, w sposób przyjęty dla zmiany aktu wewnątrzzakładowego statuującego termin wypłaty wynagrodzenia.