Zasiłek opiekuńczy - nowe druki Z-15A i Z-15B

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który nie może wykonywać pracy m.in. z powodu konieczności opieki naddzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, placówki, do której uczęszcza dziecko, choroby dziecka do ukończenia 14. roku życia lub innego członka rodziny (art. 36 ustawy zasiłkowej).

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w skali roku kalendarzowego wynosi 60 dni, jeżeli opieka jest sprawowana nad dziećmi, oraz 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad innymi członkami rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad chorymi dziećmi do ukończenia przez nie 14 lat.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy w imieniu pracownika składa do ZUS płatnik, jeśli na 30 listopada nie zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca jest płatnikiem zasiłków, wniosek o zasiłek opiekuńczy składa się do pracodawcy (zleceniodawcy). Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego bezpośrednio do ZUS. Jeżeli płatnikiem zasiłku opiekuńczego będzie ZUS, do wniosku o wypłatę należy dołączyć:

zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników (albo zawierającego zakres danych z załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnychdo przyznania i wypłaty zasiłków, dalej rozporządzania),

ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych (albo zawierającego zakres danych z załącznika nr 2 rozporządzenia),

ZUS Z-3b - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (albo zawierającego zakres danych z załącznika nr 3 rozporządzenia).

Dotychczas ubezpieczony, który wnosił o wypłatę zasiłku opiekuńczego, musiał złożyć wypełniony druk ZUS Z-15 (lub dokument zawierający zakres danych z załącznika nr 6 do rozporządzenia ) oraz:

oświadczenie - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,

decyzję właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

zaświadczenie lekarskie o pobycie matki dziecka w szpitalu oraz oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie - w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, gdy matka dziecka, która pobrała zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu,

oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz wydruk zaświadczenia lekarskiego lub kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem - w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą.

Od 5 września 2017 r. druk ZUS Z-15 zastąpiły nowe druki:

Z-15A - wypełnia ubezpieczony, który wnioskuje o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,

Z-15B -wypełnia ubezpieczony, który wnioskuje o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Wprawdzie nowe druki obowiązują od 5 września 2017 r., ale jeśli po tej dacie płatnik lub ubezpieczony złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy na dotychczasowym formularzu Z-15, płatnik zasiłku (ZUS lub pracodawca) rozpatrzy prawo do zasiłku na podstawie tego wniosku.

