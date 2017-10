Zasiłek opiekuńczy w 2018 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacjach ściśle określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. O świadczenie możemy się ubiegać jeżeli konieczna jest opieka nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat, a także zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat np. gdy nieoczekiwanie został zamknięty żłobek lub inna placówka edukacyjna czy w przypadku choroby małżonka osoby ubezpieczonej. Opieka nad dzieckiem przysługuje uprawnionemu na okres 60 dni w roku kalendarzowym. Ustawodawca dopuszcza również możliwość opieki nad chorymi starszymi dziećmi i innymi członkami rodziny odpowiednio skracając okres na 14 dni w roku kalendarzowym.

Gdy matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu i nie jest zdolna do sprawowania opieki na dzieckiem, porzuciła dziecko albo nie jest w stanie prowadzić samodzielnej egzystencji to zasiłek na okres tych 8 tygodni przysługuje ojcu dziecka, jeśli zobowiązuje się ten czas poświęcić na opiekę. Regulacja ta ma charakter świadczenia dodatkowego, niezależna od wymiaru podstawowego (60 i 14 dni).

reklama reklama

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Wysokość samego świadczenia

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta wyliczana jest z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, gdy konieczne było przerwanie pracy i podjęcie się koniecznej opieki.

Podobnie jak w przypadku zasiłku chorobowego przysługuje na każdy dzień niezdolności do pracy przeznaczonej na sprawowanie opieki, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

Kiedy zasiłek nam nie przysługuje?

Odmowę przyznania zasiłku otrzymujemy, gdy opiekę nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny może sprawować inny członek rodziny zamieszkujący razem z nami we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy chcemy zaopiekować się chorym dzieckiem nie mającym więcej niż 2 lata. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku urlopu bezpłatnego i wychowawczego, a także, gdy przysługuje nam prawo do wynagrodzenia określone w przepisach szczególnych. Zasiłek nie obowiązuje również osób tymczasowo aresztowanych lub które odbywają karę pozbawienia wolności, chyba że prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Ponadto jeżeli w okresie objętym zaświadczeniem lekarskim podejmiemy się pracy zarobkowej lub wykorzystamy zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia również tracimy prawo do zasiłku opiekuńczego na okres obowiązywania zwolnienia.

Zobacz: Ubezpieczenia