Zasiłek opiekuńczy 2017

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu co najmniej jednej przesłanki wymienionej w art.32 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługuje on na okres zwolnienia uprawnionego od wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi oraz 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Zmiany w przyznawaniu zasiłku

W 2017 roku sposób obliczania ani wysokość zasiłku opiekuńczego nie zmieniła się, nie są także prowadzone działania dążące do zwiększenia jego wysokości. Także przepisy określające osoby uprawnione do pobierania zasiłku opiekuńczego pozostały niezmienione. Warto jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2016 roku zaświadczenia lekarskie wymagane do wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym mogą być wydawane w formie elektronicznej, ale już od 1 stycznia 2018 roku będą wydawane wyłącznie w takiej formie.

Wymagane dokumenty

Wyłączając sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich w przypadku opieki nad chorym, nie nastąpiły zmiany w obowiązujących dokumentach wymaganych do złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy. W przypadku osoby chorej nad którą sprawowana jest opieka w kraju jest to zaświadczenie lekarskie wystawione w formie uznanej przez ZUS. W przypadku opieki nad chorym sprawowanej za granicą wymagane będzie - przetłumaczone na język polski - zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub lekarza:

zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem;

określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

W przypadku sprawowania opieki poza terytorium kraju, ale na terytorium Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie wymaga się tłumaczenia zaświadczeń wystawianych przez placówki lecznicze i lekarzy działających na terenie tych państw.

Jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem do 8 roku życia wymagane są dokumenty poświadczające zamknięcie placówki edukacyjnej do której uczęszczało dziecko lub decyzja inspektora sanitarnego poświadczająca konieczność izolacji dziecka i/lub zaświadczenie potwierdzające niezdolność małżonka lub rodzica dziecka do sprawowania nad nim opieki.