Zasiłek dla bezrobotnych netto 2017/2018

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku, której dokonuje się na podstawie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na to, że średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2016 uległ zmniejszeniu – nie dokonano waloryzacji. Potwierdza to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku. Zgodnie z nim wskaźnik ten ogółem w 2016 roku w stosunku do 2015 roku wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy. Jeżeli osoba, która pracowała mniej niż 5 lat, otrzyma świadczenie obniżone w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat, otrzyma zasiłek podstawowy w wysokości 100 %, natomiast w przypadku osoby, która przepracowała co najmniej 20 lat otrzyma zasiłek podwyższony – 120 %.

Od 1 czerwca 2014 r. zasiłek dla bezrobotnych nie ulega żadnym zmianom. Zatem zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku wynosi:

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku z urzędu pracy jest legitymowanie się rocznym stażem pracy. Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna wykazać, że pracowała przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł brutto.

Obowiązkiem bezrobotnego jest powiadomienie w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych?

Resort pracy planuje podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 tys. zł brutto. W 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto. Wyższy zasiłek bezrobotni mają otrzymać najpóźniej w 2018 r. Obecnie brak jest szczegółów odnośnie wprowadzenia nowych regulacji.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.