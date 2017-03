Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

90, 180, 365 dni, a może jeszcze dłużej? Sprawdź, co może wpłynąć na okres pobierania zasiłku!

Standardowo zasiłek przyznawany jest na 6 miesięcy. W uzasadnionych ustawą przypadkach może zostać wydłużony do 365 dni lub dłużej. Urząd może także skrócić wypłatę o 90 lub 180 dni. Warto sprawdzić, jakich błędów unikać, aby nie stracić świadczenia.

reklama reklama

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Dłuższy okres wypłaty świadczenia dla…

Od tego, gdzie mieszkasz czy ile masz lat zależy, na ile czasu zostanie przyznane świadczenie. Jeśli mieszkasz w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, dłużej będziesz otrzymywał wypłatę – przez 365 dni. Bezrobotni, którzy ukończyli 50. rok życia oraz udokumentują co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, prawo do świadczenia otrzymają również na rok.

W przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat lub gdy małżonek także jest bezrobotny i pobrał już należy zasiłek, okres pobierania świadczenia także będzie dłuższy.

Wypłata świadczenia zostanie przedłużona również w przypadku porodu w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania. Czas pobierania zasiłku wydłużany jest o okres, przez który zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Zobacz: Ubezpieczenia

Uwaga, bo stracisz część zasiłku

Wpływ na okres pobierania zasiłku ma sposób rozwiązania umowy w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. Oznacza to, że pod uwagę nie jest brana tylko ostatnia umowa. Jeśli złożyłeś wypowiedzenie lub rozwiązałeś stosunek pracy na mocy porozumienia stron, okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o 90 dni. W przypadku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, okres pobierania zasiłku skraca się o 180 dni, co może oznaczać, iż nie otrzymasz wypłaty w ogóle.

Krócej o 90 dni pobierać świadczenie będą również osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Osoby, które rejestrują się w urzędzie pracy bezpośrednio po zakończeniu umowy, a ich okres wypowiedzenia został skrócony i otrzymają w związku z tym odszkodowanie, zasiłek także otrzymają na skrócony okres. Świadczenie ulegnie skróceniu o czas, za który przysługuje odszkodowanie.

Zrezygnowałeś z zatrudnienia refundowanego, urząd skróci Ci czas wypłaty zasiłku

Zgodnie z przepisami, okres pobierania zasiłku ulega również skróceniu w przypadku rozwiązania umowy zawartej na podstawie skierowania przez urząd pracy w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego czy dofinansowania wynagrodzenia pracownika powyżej 50. roku życia. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 180 dni.

Przyznanie zasiłku po 90 lub 180 dniach od daty rejestracji nie oznacza tylko opóźnienia jego wypłaty, ale również skraca okres jego pobierania o czas oczekiwania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 z późn. zm.)

Zobacz: Wskaźniki i stawki