Wynagrodzenie urlopowe przy ustalaniu podstawy zasiłku

Pracownik wynagradzany stawką godzinową nie otrzymuje żadnych zmiennych składników wynagrodzenia. Pracuje w równoważnym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym i często otrzymuje dodatek za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie za nadgodziny. W przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie z tego tytułu jest obliczane z okresu 3 miesięcy poprzedzających urlop (z wynagrodzenia za godziny przepracowane w nominalnym czasie pracy, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz nocne). Jak przy ustalaniu podstawy zasiłku należy traktować wynagrodzenie urlopowe – pyta Czytelniczka ze Szczecina.

W razie konieczności uzupełnienia wynagrodzenia (w przypadku gdy oprócz urlopu wypoczynkowego w danym miesiącu pracownik miał także inne usprawiedliwione nieobecności np. zwolnienie lekarskie czy urlop bezpłatny) do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się tylko wynagrodzenie zasadnicze, ustalone jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin, jakie pracownik miał do przepracowania w danym miesiącu. Szczegóły w uzasadnieniu.

Urlop wypoczynkowy do celów zasiłkowych, tj. ustalania podstawy wymiaru zasiłku, jest traktowany jak czas przepracowany. Oznacza to, że jeżeli w którymś z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, za który otrzymał wynagrodzenie urlopowe, to oprócz wynagrodzenia za pracę do podstawy wymiaru zasiłku należy doliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Nie uzupełnia się wówczas wynagrodzenia urlopowego, ponieważ urlop wypoczynkowy traktuje się jak dni pracy.

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową wynoszącą 13,50 zł. Zachorował w styczniu 2017 r., zatem podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. W maju 2016 r. pracownik przebywał 10 dni roboczych na urlopie wypoczynkowym.

Za maj 2016 r. pracownik otrzymał:

● wynagrodzenie ze stawki godzinowej w wysokości 2160 zł (160 godz., w tym godziny pracy i urlopu × 13,50 zł),

● wynagrodzenie urlopowe obliczone z okresu 3 miesięcy poprzedzających maj 2016 r., ze zmiennych składników w postaci dodatków za godziny pracy w nocy oraz w godzinach nadliczbowych – w kwocie 32 zł.

Wynagrodzenie za maj 2016 r. podlega wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości 1891,48 zł. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze ze stawki godzinowej oraz wynagrodzenie urlopowe, po odliczeniu części składkowej [(2160 zł + 32 zł) – 13,71%].