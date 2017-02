Dodatek wychowawczy w 2017 r.

Osoby uprawnione do dodatku wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Uprawniony jest do niego także opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Maksymalny okres pobierania świadczenia to:

24 miesiące kalendarzowe,

36 miesięcy kalendarzowych - jeżeli osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesiące kalendarzowe - jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z dodatku wychowawczego mogą skorzystać tylko Ci rodzice, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Decydujące jest więc głównie kryterium dochodowe.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia

- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Obecnie, aby uzyskać zasiłek rodzinny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. Od 1 listopada 2017 r. kwota ta wzrośnie do 754 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością wynosi ona odpowiednio -764 zł. oraz od 1 listopada 2017 r. – 844 zł.

Ile wynosi dodatek wychowawczy?

Niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu ani od ich stanu zdrowia, kwota świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie. Tyle samo, a więc jeden dodatek, przysługuje jeśli dwoje rodziców lub opiekunów prawnych korzysta z urlopu wychowawczego jednocześnie.

Kiedy dodatek wychowawczy nie przysługuje?

Oprócz spełnienia kryteriów wymaganych do uzyskania zasiłku rodzinnego rodzic lub opiekun, aby otrzymać dodatek wychowawczy powinien bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w stosunku pracy przez okres minimum 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku dodatek wychowawczy nie przysługuje. Nie może go także otrzymać osoba, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową jeśli uniemożliwia ona sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Chcąc nabyć prawo do dodatku wychowawczego podczas urlopu wychowawczego nie można korzystać z zasiłku macierzyńskiego ani ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie można otrzymać również jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)

