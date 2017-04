Czy pracownik, który zachoruje podczas urlopu bezpłatnego wykorzystywanego w okresie wypowiedzenia, otrzyma zasiłek chorobowy

Zatrudniony u Państwa pracownik uzyska prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu bezpłatnego, czyli od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownikowi w związku ze złamaniem nogi od razu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy, ponieważ prawo do świadczenia uzyska po rozwiązaniu umowy o pracę. Płatnikiem zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego pracownika jest ZUS, ponieważ pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę.

UZASADNIENIE

reklama reklama

Zatrudnionemu u Państwa pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Pracownik zachorował w trakcie urlopu bezpłatnego udzielonego w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu bezpłatnego. W tym przypadku ZUS uznaje, że prawo do zasiłku chorobowego powstało w trakcie ubezpieczenia chorobowego. Niezależnie więc od długości zwolnienia lekarskiego Państwa pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę.

Pracownik uzyska prawo do zasiłku chorobowego od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. Aby otrzymać zasiłek, pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie bezpośrednio do ZUS, gdyż to ZUS jest płatnikiem zasiłku dla tej osoby za cały okres zwolnienia lekarskiego. Na żądanie pracownika powinni Państwo wystawić dla niego zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Jeżeli pracownik nie wystąpi z taką prośbą, to zaświadczenie będą mieli Państwo obowiązek wystawić na żądanie ZUS. ZUS na podstawie zaświadczenia ZUS Z-3 będzie mógł prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, prawo do zasiłku oraz wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika.

Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. Dlatego w trakcie tego urlopu pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i za okres choroby nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje z ubezpieczenia chorobowego m.in. osobie niezdolnej do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

W zakresie ustalania prawa do zasiłku chorobowego przerwa w ubezpieczeniu spowodowana urlopem bezpłatnym jest jednak traktowana szczególnie. Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w trakcie urlopu bezpłatnego, zasiłek nie przysługuje za cały okres niezdolności, który przypada na czas tego urlopu. Gdy jednak zwolnienie lekarskie wykracza poza ten okres, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego za okres przypadający od następnego dnia po zakończeniu urlopu bezpłatnego.