Jak zgłosić i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jak prawidłowo zgłosić i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?