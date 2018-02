Wysokość emerytur, rent i dodatków po waloryzacji w 2018 r.

Od 1 marca 2018 waloryzacji ulegnie nie tylko emerytura powszechna, ale także przysługujące od świadczenia dodatki.

W 2018 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 102,98 proc., a to oznacza, że świadczenia emerytalne wzrosną od marca o 2,98 proc. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie z 1000 zł do 1029,80 zł (podwyżka o 29,80 zł), a przeciętna - z 2257,64 do 2324,92 zł (podwyżka o 67,28 zł).

reklama reklama

Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o około 47,84 zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł, a przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 57,05 zł - z 1914,46 do 1971,51 zł.

Ponadto, jak przypomniała minister Elżbieta Rafalska, także od marca renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1000 zł.

Dodatki do świadczeń, jakie przysługują niektórym rencistom i emerytom, także zostaną zwaloryzowane od marca 2018 roku na takich samych zasadach jak renty i emerytury.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Oto, ile wyniosą dodatki do rent i emerytur od 1 marca 2018 roku

Do podstawowego świadczenia może więc przysługiwać dodatek pielęgnacyjny. Otrzyma go osoba, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Z urzędu jest przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat, a młodsi seniorzy muszą złożyć wniosek, na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Od 1 marca 2018 r. dodatek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł.

Specjalne dodatki przysługują też osobom poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Kombatantom przysługuje więc dodatek kombatancki - od marca w wysokości 215,84 złoraz dodatek kompensacyjny w wysokości 15 proc. dodatku kombatanckiego (32,38 zł).

Kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przysługuje również dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, który wyniesie 323,76 zł. Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych przysługuje w tym roku świadczenie w wysokości (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy) od 10,82 zł do 215,84 zł.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura, czyli od marca 1029,80 zł. W efekcie dodatek będzie wynosił: