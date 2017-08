Ile może dorobić emeryt od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń. Dla pozostałych osób dorabiających do emerytury lub renty, od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. obowiązują nowe limity. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury.