Zmiany w emeryturach od 1 października 2017 r.

Już 1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rada Ministrów wysłuchała związanej z tym informacji minister Elżbiety Rafalskiej o stanie przygotowań i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do sprawnej obsługi osób chcących przejść na emeryturę. Warto podkreślić, że wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnioski pierwszorazowe, które są najbardziej pracochłonne w obsłudze.

Nowe rozwiązania w ZUS

ZUS podjął szereg działań, które zapewnią prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym.

Doradcy emerytalni

We wszystkich swoich jednostkach ZUS powołał prawie 600 doradców emerytalnych. Jest to specjalna stała usługa doradcza, polegająca na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy emerytalni pomagają także w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia, a także wyliczają prognozowaną emeryturę. Służą pomocą od 3 lipca. Poza obsługą bezpośrednią w placówkach ZUS, informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej. Do 11 sierpnia br. średnio doradca obsłużył 511 klientów i wykonał 348 obliczeń w kalkulatorze.

Wysyłka powiadomień

Na tym jednak nie koniec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury. Wysyłka była prowadzona od 14 do 31 lipca. ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej. Przygotował również ulotki, broszury, plakaty czy krótkie komunikaty informacyjne. Przeprowadził ponadto tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego były również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

Zmiany w systemie informatycznym

ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego. Obecnie trwają testy oprogramowania.

Sprawna obsługa wniosków emerytalnych

Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków emerytalnych, ZUS podjął także działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników. Do obsługi tych wniosków zostanie delegowanych blisko 9 tys. osób obsługujących aktualnie sprawy emerytalne.W razie konieczności liczba delegowanych pracowników zostanie zwiększona w taki sposób, aby cała akcja mogła zostać zrealizowana sprawnie, terminowo, w sposób najbardziej komfortowy dla klientów, a jednocześnie najmniej obciążający dla pracowników ZUS – z poszanowaniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz zasad wynagradzania za pracę w czasie ponadnormatywnym.

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli skończyłaś 60 lat lub skończyłeś 65 lat i chcesz otrzymywać emeryturę od 1 października 2017 r. złóż wniosek we wrześniu lub w październiku 2017 r. Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna Ci emeryturę od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzyma wniosek. Jeśli złożysz wniosek wcześniej, tj. przed 1 września 2017 r., nie będziesz miał przyznanej emerytury, ponieważ nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 r.