Skutki błędnego wypełnienia wniosku o emeryturę - druk EMP

Oszczędzający w otwartych funduszach emerytalnych muszą sprawdzić, czy mają obowiązek przekazania zaoszczędzonych środków na rzecz budżetu państwa. Pomyłka może być trudna do naprawy.

Już we wrześniu pierwsze osoby będą składać wnioski o przyznanie emerytury w obniżonym wieku. Eksperci radzą, by dobrze się do tego przygotować. Błąd przy wypełnianiu wniosku może pozbawić ubezpieczonego prawa do emerytury z OFE.

– Chociaż Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprościł wniosek o przyznanie tego świadczenia, to jednak nadal wiele zapisów może być niejasnych dla osób niemających styczności z ubezpieczeniami – ostrzega Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy.

– I może się tak zdarzyć, że osoba wypełniająca druk EMP wskaże niewłaściwe polecenie – dodaje.

Powodem potencjalnych problemów jest punkt 4 tegoż wniosku. To właśnie w nim zainteresowany ma odpowiedzieć na pytanie, czy chce, aby środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym trafiły do budżetu państwa. ZUS w wyjaśnieniu tłumaczy, że taki obowiązek mają osoby ubiegające się o przyznanie wcześniejszej emerytury, które są członkami OFE. We wniosku można także przeczytać, że jeśli zainteresowany nie pobierał emerytury przyznanej i obliczonej na dotychczasowych zasadach w latach 2009–2014, a osiągnął powszechny wiek emerytalny uprawniający do nowej emerytury, wówczas: „zostanie ona obliczona nie tylko na podstawie nowych zasad, ale również w części według dotychczasowych”. To oznacza, że emerytura osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r. może być liczona metodą mieszaną pod warunkiem, że pieniądze z OFE zostaną przekazane do ZUS. Jeśli więc osoba ubiegająca się o emeryturę chce otrzymać świadczenie z OFE, to powinna we wniosku zaznaczyć kwadrat oznaczony jako „nie”. Zaznaczenie „tak” spowoduje, że środki w całości trafią do ZUS.

O tym, że błąd przy składaniu oświadczenia co do dalszych losów oszczędności z OFE może być niemożliwy do korekty, przekonała się ubezpieczona, która ubiegała się o emeryturę kapitałową na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1097 ze zm.). Dopiero po wydaniu decyzji okazało się, że we wniosku złożyła oświadczenie, że wnosi o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa.