Renta rodzinna dla studenta i ucznia w 2017 roku

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby spełniającej warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Uprawnieni członkowie rodziny to dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Prawo takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, za wyjątkiem dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Uprawnionym przysługuje jedna, łączna renta rodzinna, która w razie konieczności jest miedzy nich dzielona w równych częściach. Minimalna wysokość renty rodzinnej od 1 marca 2017 r. to 1 tys. zł.

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 lat. Po osiągnięciu tego wieku można ją otrzymywać do ukończenia 25 lat pod warunkiem nauki w szkole.

Rentę ZUS przyznaje i wypłaca na okres roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie wypłaca się do końca sierpnia, a studentom do końca września. Jeżeli szkoła, czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas, zachowując prawo do kontroli, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Gdy nie został wskazany pełny okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Wniosek trzeba złożyć do końca września (uczniowie) lub października (studenci).

Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca września. Formalny dokument informujący, że jest studentem natomiast na początku października.

Źródło: ZUS Oddział w Gdańsku