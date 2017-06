Ile może dorobić emeryt od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe limity dla osób dorabiających do emerytury lub renty. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury.