ZUS i firmy przygotowują się na obniżenie wieku emerytalnego

ZUS ma przed sobą nie lada wyzwanie. Od 1 października od 300 tys. do 450 tys. osób może złożyć wnioski o emeryturę w obniżonym wieku. Takie uprawnienia zyskają zarówno ci ubezpieczeni, którzy już skończyli podniesiony wiek emerytalny, jak i osoby, które dopiero jesienią ukończą 60 i 65 lat (kobiety i mężczyźni).

– Na przełomie czerwca i lipca w ZUS pojawi się 570 doradców, którzy będą pomagać potencjalnym emerytom w podjęciu decyzji o dacie zakończenia aktywności zawodowej. Już w wakacje zapraszamy każdego chętnego do zapoznania się z prognozami dotyczącymi swojej emerytury, aby nie czekać z decyzją do października – zachęca Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Ale to nie koniec przygotowań zakładu emerytalnego na październikową zmianę.

– Mamy analizę potencjalnego obłożenia pracą naszych jednostek. Przeprowadziliśmy symulację, w której placówce ile maksymalnie wniosków może zostać złożonych i kto może to zrobić. Będziemy na bieżąco monitorować ich wpływ i dostosowywać do tego liczebność kadry. Możemy też przesuwać pracowników między placówkami. Przewidujemy również wydłużenie godzin otwarcia sal obsługi klienta – dodaje Wojciech Andrusiewicz.

Pracodawcy liczą

Także firmy rozpoczęły przygotowania do obniżenia wieku emerytalnego. Powód? Ta zmiana może spowodować ucieczkę z rynku pracy tysięcy osób.

– Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją. Mamy informacje od naszych członków, że już rozważają wprowadzenie różnych zachęt dla starszych pracowników, których dalsze zatrudnienie będzie korzystne dla prowadzonego biznesu. Oczywiście sytuacja będzie zróżnicowana w zależności od branży i stanowiska, na którym obecnie jest zatrudniony przyszły emeryt – tłumaczy Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS. – Z naszych informacji wynika, że najwięcej starszych pracowników może być zainteresowanych dodatkowym wolnym piątkiem lub dłuższym urlopem – dodaje.

Dariusz Jadczyk, przewodniczący zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, wyjaśnia, że firmy są świadome tego, że na rynku pracy obecnie rządzą pracownicy. – Wysoko wykwalifikowanym specjalistom trzeba teraz zapłacić więcej niż rok temu. Jeśli więc do tego dodamy obniżenie wieku emerytalnego, to pracodawcy pragnący zatrzymać takie osoby będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni – dodaje Dariusz Jadczyk.