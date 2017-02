Praca na emeryturze – warto złożyć wniosek o przeliczenie emerytury

Jeśli zdarzyłoby się, że wskutek przeliczenia obniżyłaby się wysokość emerytury to świadczenie będzie wypłacane w wysokości dotychczasowej – ZUS zawsze wypłaca świadczenie korzystniejsze dla emeryta.

- Jeśli ktoś miał przyznaną emeryturę na tzw. starych zasadach ma możliwość doliczenia okresów przepracowanych przed przyznaniem emerytury np., gdy odnaleziono dokumenty potwierdzające pracę w okresie, który nie był uwzględniony przy jej obliczeniu – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Emeryt może także „doliczyć” okresy przepracowane już po przyznaniu emerytury, jeśli nadal pracuje a od umowy są odprowadzane składki do ZUS – dodaje Iwona Kowalska.

W przypadku pracujących emerytów doliczenie okresów przepracowanych po przyznaniu emerytury jest możliwe po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a okresów sprzed przyznania emerytury i przeliczenia podstawy wymiaru, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych zarówno przed, jak i po przyznaniu emerytury - w każdym czasie.

Gdy osoba uprawniona do emerytury przyznanej przed 2009 r. nie miała dokumentów potwierdzających wysokość zarobków, to zarobki z tego okresu przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru były jako wynagrodzenie „zerowe”. Od 2009 r. przyjmuje się wynagrodzenie minimalne. Osoby, które dotychczas nie zgłosiły wniosku o „zamianę” wynagrodzenia zerowego na minimalne, mogą to zrobić w każdym czasie, bez dodatkowych dokumentów. W przypadku doliczania zarobków może się zdarzyć tak, że przy ubieganiu się o emeryturę ubezpieczony nie dysponował dokumentami potwierdzającymi wysokość najlepszych zarobków, ale dokumenty takie udało mu się zdobyć później. Wówczas emeryt może zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z ich uwzględnieniem. Inna możliwość podwyższenia emerytury dotyczy przypadków, w których wskazywane są zarobki uzyskane w całości lub w części już po przyznaniu emerytury. ZUS przeliczy podstawę wymiaru z uwzględnieniem tych zarobków pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od dotychczasowego.

Wyższy wskaźnik nie jest wymagany:

- jeśli emerytura do dnia przeliczenia była zawieszona lub cały okres wymagany do ustalenia podstawy wymiaru przypada po przyznaniu świadczenia a wskaźnik wynosi co najmniej 130 proc.

- w przypadku ponownego ustalania podstawy wymiaru ze składek w części lub całości przypadających po przyznaniu emerytury jeśli wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia do 250 proc. jest wyższy niż 250 proc.

Uwaga!

Takie ustalenie podstawy wymiaru może nastąpić tylko jeden raz. W innym wypadku – ZUS odmówi przeliczenia.

Osobom, które przeszły na emeryturę według nowych zasad i nadal pracują także przysługuje prawo do ponownego obliczenia wysokości pobieranej emerytury. Takie przeliczenie przysługuje nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego . Ponadto zmiany wprowadzone w 2015 r. w zakresie ustalania kapitału początkowego oznaczają, że część tych osób może liczyć na wyższe emerytury, dotyczy to zwłaszcza kobiet przebywających na urlopach wychowawczych przed 1999 r. dla których okres sprawowania opieki nad dzieckiem zostanie zaliczony do wysokości kapitału początkowego po 1,3 proc. podstawy wymiaru (poprzednio liczony był po 0,7 proc.) i absolwentów studiów wyższych, którym przy przyznaniu emerytury okres studiów przyjęty do wyliczenia kapitału początkowego ponownie zostanie przeliczony i przyjęty w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę (poprzednie ograniczenie wyliczano w stosunku do okresów składkowych udowodnionych na dzień 31.12.1998 r.)

Inne zmiany z 2015 umożliwiające przeliczenie emerytury to:

Możliwość ustalenia emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r, które miały ustalone prawo do emerytury wcześniejszej oraz możliwość zastosowania tablic dalszego średniego trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego jeśli będzie to korzystniejsze (poprzednio było możliwe zastosowanie tablic dalszego trwania życia dla wieku ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę)

We wniosku o przeliczenie należy zaznaczyć, o jakie przeliczenie się wnioskuje i dołączyć stosowne dokumenty. Przy przeliczeniu ze względu na staż pracy, konieczne będą świadectwa pracy i zaświadczenie o kontynuowaniu zatrudnienia, a przy przeliczeniu podstawy wymiaru - wysokość zarobków określona na druku ZUS Rp-7. Przy przeliczaniu nowych emerytur wystarczy złożyć wniosek bez dodatkowych dokumentów.

Autor: Iwona E. Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS, Województwa Dolnośląskiego